Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suomalaisilla on edessään tiukka kevät, kun odotetaan rajoituksia, jopa liikkumiseen – Marinin arvio aluerajoituksista oli tärkeä

Koronarokotusten alkaminen toi jo toivoa paremmasta, mutta korona on vahvempi kuin suhteellisen verkkaisesti edistyvä rokottaminen. Viime aikoina on huolta herättänyt koronavirustilanteen huonontuminen Suomessa.Tilanne on heikentynyt nopeasti pääkaupunkiseudun lisäksi muuallakin. Koronatilanne kuitenkin vaihtelee sairaanhoitopiireittäin ja jopa kunnittain.

Suomen hallitus päätti perjantaina valmiuslain toimivaltuuksia koskevien käyttöönottoasetusten antamisesta. Istunnon jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa olivat paikalla pääministeri Sanna Marin (sd.), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Hallituksen pöydällä oli valmiuslain pykälä, jonka nojalla kunta voi luopua säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä. Lisäksi pykälän 107 nojalla päätösvaltaa keskitetään pääministerille. Hallitus voi ratkaista pääministerin esityksestä hallinnonalojen välillä erimielisyyden esimerkiksi siitä, minkä valtionhallinnon viranomaisen tai muun toimintayksikön käsiteltäväksi jokin asia kuuluu.

Pykälällä 106 keskitetään valtionhallinnon viestinnän johtoa valtioneuvoston kanslialle. Valtioneuvoston napakka ote viestinnässä on välttämätöntä, että kansalaiset saavat selkeätä ja oikeata tietoa, jota ei tarvitse tulkita. Viranomaisten on pystyttävä kommunikoimaan keskenään sellaisella tavalla, että ihmiset eivät joudu ulostuloista hämmennyksen valtaan.

Suomalaiset ovat vuoden aikana oppineet, että valtioneuvoston tiedotustilaisuuden seuraaminen voi kuulua normaaliin päiväohjelmaan. Perjantainen tiedotustilaisuus kiinnosti muun muassa siksi, että etukäteen pohdittiin jopa liikkumisrajoitusten käyttöönottamista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hallituksen infossa Marin totesi, että ei lähde ennakoimaan mahdollisia ulkonaliikkumiskieltoja.Hän kuitenkin korosti, että kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin on syytä varautua. Tiedotustilaisuuden kiinnostavin anti oli pääministerin kommentti mahdollisten liikkumisrajoitusten rajauksista. Jos liikkumiseen tulee rajoituksia, ne tulevat olemaan alueellisesti ja ajallisesti rajattuja.

Tämä on tärkeä linjaus, koska koronatilanteet ovat hyvinkin erilaisia ja toisaalta on nähty muutosten tapahtuvan erittäin nopeasti. Erilaisia suosituksia ja ohjeita onkin jälleen syytä seurata päivä päivältä. Rokotteiden saaminen ja tehokas rokottaminen on nyt ensisijaisen tärkeää koronan taltuttamiseksi ja ihmisten mielialojen vuoksi.