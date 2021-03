Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Torstaina tapahtui Pietarsaaren kävelykadun ja Isokadun risteämäkohdassa yhteentörmäys, jossa olivat osallisina autoilija ja pyöräilijä.

Poliisi saapui paikalle, mutta enempää ei tilanteesta tiettävästi seurannut.

– Rikosilmoitusta ei tapahtuneesta ole tehty, kertoi rikoskomisario Ove Storvall Pietarsaaren poliisista perjantaina.

Kävelykadun ja ajotien kohtaamispaikka on puhuttanut Pietarsaaressa kävelykadun 30-vuotisen historian ajan.

Torstain kaltaisia autoilijan ja pyöräilijän kohtaamisia on sattunut ennenkin ja kolhuja ovat saaneet jalankulkijatkin.

– Isokatu on kävelykadun kohdalla suojatietä, Storvall muistuttaa.

Isokadun liikennejärjestelyjä on aika-ajoin muutettu, tällä hetkellä katu on kävelykadun kohdalla yksisuuntainen ja sillä on 20 kilometrin nopeusrajoitus.

Epäselvyyttä on ollut myös siitä, saako kävelykadulla ylipäätään pyöräillä.

– Kyllä saa, tiivistää Storvall.

Pietarsaaren vt. tekninen johtaja Harri Kotimäki pohtii, että vanhat liikennemerkit ovat saattaneet olla omiaan aiheuttamaan väärinkäsityksiä.

Tällä hetkellä paikalta löytyvissä kävelykatua osoittavissa liikennemerkeissä ei polkupyöräilijää esiinny, mutta tähän on tulossa muutos.

– Uuden tieliikennelain mukaisia sukupuolineutraaleja liikennemerkkejähän ollaan vähitellen tuomassa vanhoja korvaamaan. Uudessa kävelykatumerkissä on myös polkupyöränkuva nurkassa, joten se muistuttaa asiasta.

Kotimäki huomauttaa, että vaikka polkupyörä on kävelykadulla sallittu ajoneuvo, niin se on silti ajoneuvo.

– Ja kun ajoneuvolla tullaan kävelykadulta tielle, niin ajoneuvo on väistämisvelvollinen.

Kävelyladulla kävelijä on kuningas ja pyöräilijän sopeutettava nopeutensa jalankulkijoiden mukaan. Silloinkaan nopeutta ei saa olla yli 20 kilometriä tunnissa.

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kävelykadulla kuljettaa ainoastaan kiinteistölle, jolle ei muuta kautta ajokelpoisen yhteyden kautta pääse.

Moottoriajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen on kielletty, ellei kyse ole liikennemerkin mukaan sallitusta huoltoajosta.