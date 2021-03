Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Luonnonvarakeskus julkisti perjantaina arvionsa hirvikannan tasosta syksyn 2020 metsästyksen jälkeen, ja luvut näyttävät Pohjois-Pohjanmaan osalta todella hyviltä, arvioi Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan johtaja Maunu Kilpivaara.

Koko Oulun riistakeskuksen alueella hirvikanta on nyt tavoitteessa jo toista vuotta peräkkäin. Tosin vuosi sitten Luke ilmoitti Pyhäjokilaakson hirvikannaksi 2,5 hirveä tuhannella hehtaarilla, kun nyt kanta oli tasan 3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla, eli korjausliikettä aikaisempaan arvioon on jouduttu tekemään. Luke näyttää onnistuneen vuosi sitten Kalajokilaakson hirvikannan arvioinnissa paremmin, sillä siinä vastaavaa korjausliikettä ei ole tehty.

Kyseiset muutokset johtuvat siitä, että metsästyksen jälkeen saaliin perusteella voidaan edellisten vuosien hirvikanta määrittää todella tarkasti, Kilpivaara selvittää hirvimatematiikkaa. Hirvisaalis kertoo lopulta aina totuuden takavuosien kannan tasosta. Vasatuotot, petojen vaikutus ja muut kannan kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat tiedossa, jolloin saalismääristä voidaan kanta määrittää takavuosille hyvin tarkkaan.

Tilanne on metsätalouden näkökulmasta parempi kuin vuosikymmeniin. Se, että hirvikanta on nyt tavoitetasolla, on Kilpivaaran mukaan poikkeuksellista, sillä Luken tilastoissa noin kahdenkymmenen vuoden seurantajakson aikana tavoitetason ylärajoja ei ole alitettu ennen kuin vuodesta 2019 lähtien.

Pohjois-Pohjanmaalla hirvikanta laski syksyn jahdissa edellisvuoden 10 500 hirvestä 9 600 hirveen, eli hirvikanta on nyt noin 8,5 prosenttia edellisvuotta pienempi. Pohjois-Pohjanmaalla hirvikanta laski eniten hirvitalousalue 2:lla eli Iijoen alajuoksulla Pudasjärvellä ja Iissä, missä kannan lasku oli 15,3 prosenttia. Maakunnan eteläosissa tilanne parani myös merkittävästi aikaisempaan verrattuna, kun Kalajokilaakson hirvikanta aleni 13,2 prosenttia edellisvuodesta.

Maanomistajien etujärjestöjen metsänhoitoyhdistyksen sekä MTK:n ja metsästäjäosapuolten välillä on yhteisesti sovittu hirvitalousalueittain tavoitetaso hirvikannalle. Sovitut tavoitetasot on hyväksynyt alueellinen riistaneuvosto. Oulun riistakeskusalueella tavoitetaso vaihtelee Koillismaan 2–2,5 hirvestä tuhannella hehtaarilla maakunnan eteläosien 2,6-3,1 hirveen tuhannella hehtaarilla.

– Mikäli hirvikannan tavoitteena pidetään hirvitalousalueittain tavoitevälin puoliväliä, niin Pohjois-Pohjanmaan hirvikannan tulisi olla metsästyksen jälkeen noin 9 600 hirveä. Siinä tavoitteessa nyt olemme, emmekä kaipaakaan enää suuria muutoksia tilanteeseen. Paikallisesti olisi toki tarpeen kohdentaa metsästystä hirvitihentymiin, joissa ongelmia metsätaloudelle edelleen on olemassa, toteaa Kilpivaara.