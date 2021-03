Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Vaaliaikatauluun tehdystä ratkaisusta keskustellaan nyt vilkkaasti – Kansalaisten kiinnostus kannattaa hyödyntää

Kuntavaalien siirtämistä on odotettu ja asialla spekuloitu viikkokausia. Voidaanko vaalit järjestää turvallisesti ja erityisesti koronatilanteen pahentuessa? Nyt tiedetään, että kuntavaalit ovat siirtymässä kesäkuun puoliväliin. Perjantain ja lauantain vääntämisen jälkeen enemmistö puolueista asettui tukemaan oikeusministeriön ehdotusta. Perussuomalaisten mielestä vaalit pitäisi pitää suunnitelman mukaan huhtikuussa. Vaalien siirtämisestä päätetään eduskunnassa, mutta tulos on selvä jo nyt.

Kuntavaalien siirtäminen on perustelua, sillä koronatilanne näyttää koko ajan huonommalta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta arvioi lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että kesäkuu olisi vaalien järjestämisen kannalta turvallisempi kuin huhtikuu. Koronatartuntojen päivittäinen tapausmäärä olisi pahimmassa tapauksessa vähintään moninkertainen nykyiseen verrattuna, jos epidemian leviämisvauhti jatkuisi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeusministeriölle tekemistä laskelmista.

Vaalit kannattaa siirtää, jos toimenpiteen ansiosta voidaan ehkäistä koronatartuntoja ja -kuolemia. THL:n pääjohtajakaan ei tiedä eikä voi tietää, miten pandemia kehittyy kaikista voimassaolevista ja tulevista rajoituksista ja rokotuksista huolimatta. Tämän hetken heikentyvä koronatilannekin vaikutti tulevan hiukan puskista. Onko toivo koronarokotteista tuudittanut suomalaiset jopa väärään turvallisuudentunteeseen.

On aika selvää, että vaalien järjestäminen on myös käytännössä helpompaa koronatilanteen helpottuessa kuin se olisi ensi kuussa, jolloin kaikki mahdolliset turvallisuusasiat olisi pitänyt ottaa huomioon. Vaalien pitäminen on iso ponnistus ihan normaalioloissakin. Ihme on, jos tämä kokemus ei kannusta pohtimaan sähköisen äänestämisen mahdollisuutta edes jonnekin kaukaiseen tulevaisuuteen.

Tänä viikonloppuna kuntavaalien järjestämisellä ja siirtopäätöksellä tehdään armottomasti politiikkaa. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) eroakin on jo ehditty vaatia oikeusministeriön ja eduskuntapuolueiden ratkaisun takia ja hallitus on saanut sapiskaa. Henriksson on perustellut päätöstä tiedotustilaisuudessa lauantaina. Oppositiossa kokoomus taipui vaalien siirtämisen taakse, perussuomalaisille ratkaisu ei voisi olla epämieluisampi.

Tietenkin päätös olisi voinut syntyä aikaisemmin ja vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia kuunnella, mutta lauantaina tehty päätös on tässä tilanteessa oikea. Nyt kysytään muun muassa sitä, miksei vaaleja voitu siirtää enemmän, jos kerta tälle tielle lähdettiin? Miten kesäkuun vaalit vaikuttavat kunnalliseen päätöksentekoon? Ja tietysti arvioidaan sitä, miten aikataulu vaikuttaa vaalien lopputulokseen. Ehtiikö perussuomalaisten menestys laantua ja keskustan alavire muuttaa suuntaa? Kaksi kuukautta on niin lyhyt aika, että puolueiden kannatuksessa ei tapahdu ihmeitä suuntaan tai toiseen.

Sosiaalinen media kuhisee kansalaisten kannanottoja vaalien uudesta päivästä. Moni pohtii hyvin käytännöllisiä kysymyksiä. Facebookissa mietittiin muun muassa sitä, tuleeko vaaleista ennakkoäänestyksen huippu. Osa ihmisistä siirtyy kesäkuussa mökkipaikkakunnille ja lomailee muutenkin. Tämän vuoksi ääni haluttaisiin antaa ennen lomakauden alkua.

Jos joskus on oltu huolissaan siitä, että vaalit ja politiikka eivät kiinnosta, voi nyt tehdä toisenkinlaisen johtopäätöksen. Ihmisten kiinnostus äänestämistä ja demokraattista järjestelmää kohtaan kannattaa hyödyntää. Tämä on demokratian ja järkevän yhteiskunnallisen keskustelun etu.