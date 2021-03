Minna Mustosen kolumni: Yle pilasi päiväunet

Minä olen koko elämäni nukkunut päiväunet.

Näin yli viisikymppisenä päiväunet ovat enemmän kuin paikallaan. Yleensä olen erittäin hyvä uninen, nykyään osa öistä on muuttunut niin repaleiseksi, että jo tuossa myöhäisiltapäivässä on aika pienten tupluurien.

Älkääkä vain sanoko, että siinähän se on syy retusille öille: Päiväunet pilaavat yösi!

Tämä on asia, joka ei missään nimessä pidä paikkaansa. Olen tottunut päikkäreihin, että jos edes tuumaan sinnitellä pitkälle iltaan saakka ilman päiväunia käy siten, että kymmeneltä nukkumaan mentyäni herään pirteänä peipposena puolilta öin, koska kroppa ja pää luulevat olleensa päikkäreillä.

Päiväunia on monenlaisia, joskus parhaat päikkärit on vartin mittaiset ja niistä herää ihan kuin uudesti syntyneenä. Juhlapäiväunet on sellaiset, että ottaa oikein kalsareilleen ja kömpii petiin nukkumaan reiluksi pariksi tunniksi, ihan hävyttömästi keskellä päivää. Juhlapäikkäreitä ei voi tavaksi ottaa, mutta joskus sellaiset ovat paikallaan.

Arkipäiväunet kestää enemmän tai vähemmän tunnin verran ja ne ajoittuvat aina kello 17-18 välille, paitsi viikonloppuina, jolloin voi huikennella ja olla liikkeellä jopa kaksienpäiväunien- taktiikalla.

Ihan normaali arkipäivä on muotoutunut sellaiseksi, että kun päivän viimeisen pisteen on saanut paikoilleen laitettua, on aika syödä koko perheen kesken ruoka ja ruuan päälle tällätä itsensä päiväunelle sohvan nurkkaan.

Sohvassa on juuri sopeva kolo, johon mukavasti käpertyy yksi kappale naisia ja naisen kissa, pehmeä pörröpeitto niskaan ja televisio päälle.

Vaan mitä teki YLE?

Laittoi parhaaseen päiväuniaikaan televisiosta tulemaan jäätävän hyvän jatkosarjan: Anna a lopussa!

Kerrassaan hävytöntä.

Minä sentään olen nukkunut McClaudin tyttäret, Kotilieden lämmöt ja erinäiset rikossarjat (paitsi Murdochin murhamysteerit). Anna a lopussa on niin ihana sarja, että yksinkertaisesti en malta jättää ohjelmaa katsomatta. Kun ohjelma on kuudelta ohi, onkin jo aika katsoa uutiset ja niin jää päiväunet välistä.

Jokainenhan sen ymmärtää, että kello 18 on aivan liian myöhäistä päiväunille, uutisten jälkeen pitää jo ennättää lähteä iltatallille sanomaan lammasmummuille ja höpsähtäneille kanarouville heipat.

Jos voi vienon pyynnön lähettää ohjelmanikkareille: Huonoja tasapaksuja tv-sarjoja päiväunien aikaan, niitä kyllä ohjelmavirrassanne piisaa.