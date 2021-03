Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Yllätysmitalistit suomalaisten valopilkkuina Oberstdorfin MM-hiihdoissa

Miesten 50 kilometrin kisaan Oberstdorfissa sunnuntaina päättyneet hiihdon pohjoismaisten lajien MM-kisat tarjosivat suomalaisittain muutaman iloisen yllätyksen, normisuorituksia ja pettymyksiä – eli elämyksiä, joita urheilu yleensäkin ihmisille tapaa tarjota.

Kolmen mitalin kokonaissaldo noudattaa aika lailla tarkalleen tasoa, johon tällä vuosituhannella Suomessa on totuttu. Esimerkiksi viime vuosikymmenen viiden MM-kisan mitalisaldo on vaihdellut 1–5 mitalin välillä, Lahden 2017 kotikisojen buusti tuotti juuri tuon viiden mitalin saaliin.

Tällä kertaa kaikki kolme mitalisuoritusta oli enemmän tai vähemmän yllätyksiä. Varsinkin miesten pariviestin hopea ja naisten viestipronssi olivat odottamattomia – ja siksi makealta maistuvia – saavutuksia. Ilkka Herolan yhdistetyn henkilökohtainen hopea taas oli tarpeen niin koko lajiryhmälle kuin Herolalle henkilökohtaisesti. Mitali varmasti antaa sekä uskoa että motivaatiota tulevaan olympiatalveen valmistautumiseen.

Urheilijat tietysti loppupeleissä mitalin ja menestyksen tuovat, mutta myös taustaryhmät näyttelevät tärkeää roolia. Omaa työtään tekevät niin valmentajat, hiihtäjien tukitiimit kuin huoltokin.

Oberstdorfissa huollon rooli oli erityisen suuri, kun Saksassa hiihdettiin kilpaa shortsikeleissäkin. Suomen huoltoryhmä keräsi pääsääntöisesti kiitosta. Harmi vain, että 50 kilometrin kisassa Iivo Niskasen viimeisessä suksiparissa oli ongelmia. Arvoitukseksi jää, olisiko parempi suksipari nostanut Niskasen mitalikamppailuun. Toisaalta kaikki tämä kuuluu urheiluun.

Tämän päivän urheiluun näyttää kuuluvan myös sääntöihin liittyvät selkkaukset, joita nähtiin myös 50 kilometrin loppuratkaisussa. Tuomarineuvosto hylkäsi Norjan Johannes Hosflöt Kläbon, kun hänen katsottiin estäneen Venäjän Aleksandr Bolshunovia. Todennäköisesti asiaa puidaan vielä kisojen jälkeen FIS:n kabineteissa. Teki niin tai näin, tässä tilanteessa toinen pettyy aina. Kansainvälinen hiihtoliitto saa nyt tilaamansa: yhteislähtökisoissa draamaa on tarjolla ratkaisujen jäädessä loppusuoralle.

Paitsi kelien puolesta Oberstdorfissa kilpailtiin poikkeuksellisissa oloissa myös koronaviruspandemian vuoksi. Urheilijat olivat tiukassa koronakuplassa eikä yleisöä näihinkään kisoihin päästetty. Kuten tiedetään varotoimista huolimatta kupla ei täysin pitänyt: koronatartuntojen vuoksi koko Italian joukkue jätti kisat kesken ja samoin kävi mäkihypyn suuriin suosikkeihin lukeutunelle norjalaiselle Halvor Egner Granerudille.

Hyvä kuitenkin, että nämäkin kisat järjestettiin. Ainakin hiihtoniilot ja muut urheilun ystävät saivat muutakin ajateltavaa jokapäiväisen koronatarjonnan sijaan.

Kuluneen koronavuoden aikana on eri lajien arvokisoja kyetty järjestämään kohtuullisen turvallisesti, mutta se on vaatinut paljon erityistoimia. Yhden lajin ympärille koronakupla on voitu rakentaa, mutta esimerkiksi ensi kesän Tokion kesäolympialaisten suhteen ilmassa on vielä isoja kysymysmerkkejä. Jo nyt on selvää, ettei tässä pandemiatilanteessa voida taata kaikille urheilijoille tasapuolisia olosuhteita itse kisoihin tai olympiakarsintoihin valmistautumiseen.