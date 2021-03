Janne Jukkolan mielipide: Kokkolasta kansallinen akkualan koulutuskeskittymä

Kun akkuteollisuudesta ja sen tuomasta arvoketjusta tulee Suomessa merkittävä teollisuuden ala, vaaditaan sille osaavaa työvoimaa. Työvoimatarve tulee olemaan laaja ja kohdentuu useaan eri koulutustasoon. Uusien tehtaiden osalta puhutaan usein sadoista työpaikoista. Työvoiman saatavuus on luonnollisesti kiinni alueen vetovoimasta ja erityisesti myös alueen tarjoamasta koulutuksesta. Meillä Kokkolassa on vahvat oppilaitokset, jotka omalta osaltaan tukevat työvoiman saatavuutta. Kansallisessa akkustrategiassa koulutus on nostettu keskiöön. Olemmeko alueena tehneet riittävästi profiloituaksemme akkualan koulutuksessa?

Vastaus on osittain kyllä, mutta parannettavaa on. Meillä on Kokkolassa vahva prosessiteollisuuden peruskoulutus ja siihen liittyvät muuntokoulutuksen sekä aikuiskoulutuksen kanavat. Lisäksi yliopiston kautta Yliopistokeskuksessa toteutettava tutkimus ja koulutus, painottuen akkumateriaaleihin, on todella hyvällä tasolla ja tukee alueen teollisuuden osaamistarpeita. Centria-ammattikorkeakoulussa on insinöörilinjoja, jotka tukevat todella hyvin akkualan osaamista. Centrialla on sekä kemian että sähköpuolen koulutusta. Koska alueemme selvä vahvuus on akkukemia, voikin todeta, että koulutus alueella vastaa elinkeinoelämän tarpeita.

Kuitenkin meidän tulee varmistaa, että oppilaitoksillamme on riittävät tutkinto-oikeudet, että alueemme on kansallisesti ja jopa kansainvälisesti tunnustettu akkualan koulutuskeskittymä, jossa akkukemia korostuu. Tämä on pitkälti myös alueellinen edunvalvontakysymys, jossa tuleekin nyt olla hereillä. Meidän pitää varmistaa, että alueemme osaaminen tunnistetaan ministeriöissä, kun koulutuspaikkoja ja oikeuksia jaetaan.

Janne Jukkola

Kokkolan kaupunginhallituksen 1.vpj

Kuntavaaliehdokas Kok.