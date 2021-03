Lukijan mielipide: Tuulisähkö lienee vähiten haitallista

Don Quijote on espanjalaisen Miguel de Cervantesin maailman kirjallisuuden klassikoihin kuuluva romaani. Jonka päähenkilö todellisuuden tajun menetettyään pukeutuu haarniskaan ryhtyen ritariksi, joista oli lukenut seikkailukertomuksissa. Kirjan tunnetuin kohta lienee se, kun päähenkilö käy taisteluun tuulimyllyjä vastaan.

Teos oli mielikuvituksen tuote, mutta tuulimyllyt sen ajan Euroopassa todellisuutta. Tuulimyllyt ovat totta myös nyky-Euroopassa. Niitä käytetään sähkön tuotantoon. Myös niitä vastaan taistellaan. Ei romaanissa vaan tosielämässä. Peitsien sijaan niitä vastaan käydään sanan voimalla. Etenkin täällä Keski-Pohjanmaalla, jossa uusien asioiden vastustamisella on pitkät perinteet. Suurimpana syntinä sanotaan melu ja maisemahaitat.

Lauantain (27.2.) uutisvirrassa oli yksi pieni uutinen. Sen mukaan Golf-virta Atlantilla on heikoimmillaan tuhanteen vuoteen. Syynä on ilmaston lämpenemisestä johtuva jäätiköiden sulaminen ja makean veden valuminen Atlantiin. Se kun on suolaista kevyempää ja näin ollen jää pintaan, vaikuttaen negatiivisesti merivirtojen kiertoliikkeeseen. Mutta koska se oli pieni uutinen, sai se vähän huomiota ja sai antaa tilaa isommille. Kuten Helsingin pormestarikisan uusille käänteille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mitä Golf-virran hiipuminen mahdollisesti Eurooppaan vaikuttaa, ei varmuudella tiedä kukaan. Mitään kivaa ei varmasti ainakaan. Maapallon ylinopea lämpeneminen johtuu ilmankehän hiilidioksista. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on vähennettävä. Tätä ei kukaan vastuunsa tunteva voi kieltää.

Ihmiskunta on viimeisen sadanviidenkymmenen vuoden aikana oppinut niin mukavuudenhaluiseksi, ettei mikään radikaali muutos elintapoihin ole mahdollinen. Niinpä siis energian käyttö myös tulevaisuudessa lisääntyy. Ja esim. Vihreät on alkanut puhumaan innokkaasti liikenteen sähköistäminen puolesta. Mutta samalla kiihkeästi vastustavat ydinvoimaa, missä melkoinen ristiriita.

Jokaisen joka ostaa itselleen hyvää omatuntoa sähköauton muodossa, kannattaa muistaa, ettei mikään ihmisen tuottama energia ole saasteetonta tai ongelmatonta. Tuulisähkö lienee kuitenkin sitä vähiten haitallista. Se on siinä vaiheessa kuin autot olivat viime vuosisadan alussa: kehityksen alkumetreillä. Jos olemme mukana kehityksen alkuvaiheessa, saamme olla mahdollisesti myöhemminkin.

Tuulivoima muuttaa luontoa ja ympäristöä niin vähän, että siihen on ihmisten ja muiden helpompi sopeutua kuin joihinkin muihin tuotantomuotoihin, joiden vaikutus on jopa katastrofaalinen. Tuulimyllyt tuovat kunnille myös kivasti kiinteistöveroja, joille varmaan löytyy monenlaista käyttöä. Myös tämä on hyvä muistaa. Näin vaalien alla kun kansa rientää ehdokkaiden luokse toiveitaan esittämään.

Kari Nivala

Kannus