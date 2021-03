Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jalkapallon Ykköseen valmistautuvan FF Jaron keskushyökkääjän etsiminen on päättynyt, kun kokenut nigerialainen Macauley Chrisantus on solminut sopimuksen pietarsaarelaisten kanssa.

30-vuotias Chrisantus on urallaan edustanut useita seuroja kovalla tasolla. Nigeriassa Abujassa syntyneen Chrisantusin ensimmäinen seura Euroopassa oli Hamburger SV. Saksassa Chrisantus on edustanut myös FSV Frankfurtia. Espanjassa Chrisantus on edustanut mm. Las Palmasia ja Real Murciaa. Sekä 2. Bundesligasta että LaLiga2:sta miehellä on molemmista tilillään 73 ottelua ja 19 maalia.

Saksan ja Espanjan lisäksi Chrisantus on pelannut mm. Kreikan suurseura AEK Ateenassa, josta hänellä on tilillään Kreikan Cupin voitto kaudelta 2016. Vuonna 2007 Macauley edusti maataan alle 17-vuotiaiden MM-kisoissa ja voitti seitsemällä maalillaan kisojen maalikuninkuuden.

Hinäkuussa 2018 hän solmi sopimuksen HJK:n kanssa ja hänellä on samalta syksyltä tilillään myös Veikkausliigan mestaruus.

– Tuntuu upealta saada liittyä Jaroon. Tämä on jokaiselle joukkueessa olevalle hieno tilaisuus saavuttaa tärkein tavoite, mikä on nousu Veikkausliigaan. Katsoin viime kauden sarjataulukkoa ja silloin Jaro jäi niukasti nousun ulkopuolelle. Uskon, että kovalla työnteolla voimme saavuttaa vielä enemmän, Chrisantus kertoo Jaron tiedotteessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Chrisantus on jo saapunut Suomeen ja hän liittyy joukkueen harjoituksiin koronakaranteenin päätyttyä. Chrisantusin sopimus kattaa kauden 2021.

Viikonloppuna Jaro kohtasi harjoitusottelussa Kuopion Palloseuran. Jaro pelasi erinomaisen avauspuoliajan, mutta toisella jaksolla KuPS meni menojaan ja voitti 5–1 (0–1).

Jaro sai otteluun unelma-alun, kun pallo oli KuPS:n maalissa jo puolen minuutin pelin jälkeen. Guillermo Sotelo ja Samuel Haglund pelasivat rajaheiton nopeasti. Haglund ohitti Diogo Tomasin ja antoi matalan keskityksen pilkun tuntumaan, josta Tuomas Lähdesmäki laukoi pallon takakulmaan.

Toinen puoliaika oli KuPS:n näytöstä ja liigajoukkue takoi pallon Jaron verkkoon viisi kertaa. Ikävä uutinen Jarolle oli myös toppari Krists Gulbisin loukkaantuminen. Gulbis sai kovan iskun kotijoukkueen kulmapotkun jälkitilanteessa, eikä pystynyt peliä jatkamaan.