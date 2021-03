Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Helsinki

Eduskunta on odotetusti hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa ravintoloiden sulkemisen asiakkailta kolmeksi viikoksi koronaepidemian hillitsemiseksi. Tasavallan presidentin odotetaan vahvistavan lain vielä myöhemmin tänään.

Sulku koskee pääosaa Suomea. Presidentin vahvistuksen jälkeen valtioneuvoston odotetaan antavan asetuksen, jossa yksilöidään, mitä alueita sulkeminen tarkalleen koskee. Asetuksella hallitus voi myöhemmin myös muuttaa alueita, joilla rajoitus on voimassa.

Viikko sitten annetun asetusluonnoksen mukaan ravintolat suljettaisiin 15 maakunnassa eli kaikkialla muualla paitsi Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla. Ravintolat saavat kuitenkin kaikkialla jatkaa ulosmyyntiä.

Keskustelun aikana eduskunnassa moitittiin hallitusta sulun toteutuksesta. Kokoomus kannatti useissa puheenvuoroissa väliaikaisesti arvonlisäveron laskemista 14 prosenttiin, viininvahvuisten alkoholijuomien ulosmyyntiä sekä eri ravintolatyyppien erottelua.

Lain on tarkoitus olla voimassa sunnuntaihin 28. maaliskuuta asti. Eduskunnassa epäiltiin, tuleeko tämä kesto riittämään. Sari Multala (kok.) sanoi, että jos sulku jatkuu pidempään kuin kolme viikkoa, yritysten mahdollisuus pitää kiinni työntekijöistään vaikeutuu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Sen takia toivon, että hallitus tuo pikaisesti esityksen eduskunnalle ravintoloiden ja muiden yritysten, joita kiinni nyt laitetaan, menetysten korvaamiseksi ja kuuntelee siinä alan toimijoita, jotta korvaukset olisivat oikeudenmukaisia, Multala sanoi.

Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit säestivät kritiikkiä sanomalla, että esitys ei erittele eri ravintolatyyppejä tai huomioi epidemiatilanteen vaihtelua maakuntien sisällä.

– Nämä ehdotukset eivät tulleet yllätyksenä. Niistä on keskusteltu lähes vuoden ajan, ja kannustettu hallitusta niitä selvittämään. Ihmetyttääkin, miksi niitä ei valmistettu ajallaan niin, että ne olisivat jo nyt voineet olla käytössä, kristillisdemokraattien ryhmäjohtaja Päivi Räsänen sanoi.

Lopulta kuitenkin ainoastaan oman eduskuntaryhmänsä muodostava Ano Turtiainen vastusti lakiesityksen hylkäämistä. Kukaan toinen kansanedustaja ei kuitenkaan kannattanut ehdotusta, joten siitä ei äänestetty.

Niikko: Kritiikki tulee voimistumaan

Keskustelun aikana hallitusta kritisoitiin koronatoimista myös yleisellä tasolla. Perussuomalaiset kritisoivat hallituksen varautumista ja viestintää.

– Viimeaikainen päätös siirtää vaaleja on osoitus siitä, että edelleenkään ei ole valmistauduttu siinä mittakaavassa kuin pitäisi. Siinä mielessä kritiikki tulee voimistumaan, Mika Niikko (ps.) sanoi.

Hänen puoluetoverinsa Mari Rantanen puolestaan väitti, että hänen epäoikeudenmukaisena pitämänsä rajoitustoimet ja epäonnistuneena pitämänsä viestintä ovat syynä koronaepidemiaa koskevien salaliittoteorioiden leviämiseen.

– Koska koko viestinnässä on epäonnistuttu, valitettavasti ihmiset kaivavat sen jälkeen itse tietoa, Rantanen sanoi.

Useat kokoomuslaiset kansanedustajat penäsivät hallitukselta toimenpiteitä rajoilla tehtävien tarkastusten toimivuudesta. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi selittämällä lainmuutoksen tarvetta tartuntatautilakiin.

– Yhdyn muiden kansanedustajien johtopäätöksiin siitä, että toimivaltuudet ovat olemassa jo nykyisessä lainsäädännössä. Olette varmasti huomanneet, että aluehallintovirastojen kanssa toimeenpanon yhteydessä on käyty useita keskusteluja. Minulla ei ole mahdollisuutta loputtomiin käydä tätä keskustelua. Joudumme käyttämään lainsäädäntövaltaa, ja näin nyt on tehty, ja tämä asia on tämän jälkeen aivan saletissa, Kiuru sanoi.

Täysistunto jatkui tauon jälkeen valmiuslain pykälien käyttöönottoasetusten käsittelyllä.