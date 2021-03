Kristian Sundqvistin kolumni: "Hähää, jätkä on ihan viruslinko!"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tunnustetaan, että aavistuksen sensuroin otsikon lainausta. Alkuperäisessä versiossa oli neljännen sanan jälkeen eräs v-alkuinen anatominen ilmaus.

Oleellista on, että tuon varhaisteinipojalta toiselle heitetyn kommentin jälkeen kuului pojilta kunnon iloista naurua. Juuri sellaista naurua, joka piristää ohikulkijankin päivän.

Korona on vakava ja surullinen asia. Siksi on pahasta, ettei sille ole oikein osattu nauraa. Huumori on kautta aikain toiminut ihmisyhteisöjen työkaluna synkkien juttujen käsittelyyn, miksei nyt?

Kasvoin kasarin lapsena ja nuorena Pahkasika-, Myrkky- ja Mad-lehtien maailmassa, joissa koronavirus olisi väännetty sellaiselle ilmavaivaiselle mutkalle, että alta pois. Voittamaton Peräsmies haastaa vihollisviruksen!

Ja mitäpä olisivatkaan Simo Frangén ja kumppanit saaneet kankeasta koronajargonista irti vuonna 1990 Ylen Radiomafialla aloittaneessa Suomen virallisessa ohjelmassaan? Tai saman aikakauden huumoriräppärit?

Kun nauramme - jos nauraisimme - koronalle, niin emme pilkkaisi kuolleita ja kärsiviä, vaan ottaisimme ilon irti ajan kummallisuudesta. On oikein kulkea maskit kuonolla, mutta onhan se samaan aikaan huvittavaa hommaa.

Vai etkö muka ole kokeillut, miten virkistävää on maskinsa takaa vaivihkaa näyttää kieltä tai irvistellä jollekin, jolle olet halunnut irvistellä noin koko aikuisikäsi? Etkö tosiaan ole tilannut itsellesi hauskoja naamasuojia, vaikkapa brexit-teemaisia?

Tässä vaiheessa joku huomauttaa, että onhan niitä koronameemejä netti väärällään. Kyllä, mutta se ei ole sama juttu.

Helpottava huumori on yksi monista asioista, jotka jotenkin tukehtuvat somekuplissa. Heleästi nauravat lapsiäänet ulkoilmassa tai oivaltavat hupailuohjelmat radioaalloilla kantavat siihen oikeaan ihmisten maailmaan.

Lopuksi valtapoliittinen ennuste. Sanna Marin ei koskaan vakiinnuta paikkaansa suomalaisena mahtivaikuttajana, elleivät kansalaiset opi nauramaan hänelle.

Suomalainen nimittäin oikeuttaa toiseen ihmisen ylöspäin katsomisen sillä, ettei ota tätä liian vakavasti.