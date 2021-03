Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kolmen viikon "sulkutila" tuonee toivoa – Joutava politikointi ei edistä asioita

Valtioneuvosto on siis antanut asetuksen ravintoloiden sulkemisesta asiakkailta suurimmassa osassa Suomea. Koronaepidemian hillitsemiseksi ravintolat suljetaan 15 maakunnassa, mukana Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa kuuluu koronataistelun perustasolle, joten keskipohjalaisravintoloita asetus ei koske. Keskipohjanmaan levikkialueella monessa yrityksessä vallitsee nyt hätä ja huoli, mutta koronatilanteen vuoksi tilanne on se mikä on.

Asetuksen takana on väliaikainen lainmuutos, jonka eduskunta hyväksyi ja presidentti vahvisti maanantaina. Ravintoloiden sulkeminen on osa maanantaina alkanutta kolmen viikon sulkutilaa, jolla hallitus pyrkii hillitsemään koronaepidemiaa. Viruksen aiempaa helpommin tarttuva brittivariantti on lisännyt tartuntamääriä Suomessakin ja asiasta on syytä olla huolissaan.

Suomessa on tällä hetkellä viisi maakuntaa, joiden alueella koronan leviäminen on pysynyt kurissa. Perustason vyöhyke kulkee Keski-Pohjanmaalta Keski-Suomeen, sieltä Pohjois-Savoon ja edelleen Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan. Soiten infektiolääkäri Arto Nieminen tietää, että tilanne voi muuttua nopeastikin. Toisaalta Keski-Pohjanmaan hyvä tilanne ei ole sattumaa. "Ymmärtääkseni Keski-Pohjanmaalla ei ole lipsuttu suosituksista. Täällä suosituksia on jaksettu noudattaa. Loppuviikolla nähdään, kuinka rajoituksista saatiin pidettyä kiinni talviloman aikana."

Sulkutila merkitsee muutakin toimintaa kuin ravintoloita. Paikoin on herättänyt jopa ihmetystä, miksi ravintola-alan puolesta ollaan niin huolissaan. Kysymys ei ole siitä, että kansalaiset eivät pystyisi elämään ilman ravintolareissuja vaan pääasiallinen murhe koskee yrityksiä ja niiden työntekijöitä eli valtavaa määrää työpaikkoja.

Hyvin konkreettisesti ihmisten elämään vaikuttaa koulujen etäopetus. Siihen liittyvät erilaiset järjestelyt ovat hurja urakka kouluille, opettajille, oppilaille ja heidän perheilleen. Koronavuoden aikana on jouduttu kokeilemaan etäopetusta aiemminkin ja siitä on hyviä ja huonoja esimerkkejä. Etäopetus on opettajille raskasta, kaikkia koululaisia ei välttämättä edes tavoiteta ja osalle koulu on juuri se turvapaikka, joka elämästä muuten puuttuu.

Korona-aika on kovaa monella tavalla. On ymmärrettävää, että eduskunnassa keskustellaan näistä aiheista kiivaastikin. Asiallisia miksi-kysymyksiä toimenpiteiden oikeellisuudesta ja ajoituksesta saa kysyä, mutta aika raskasta on seurata pelkkää politikointia vakavilla asioilla.

Vaalien siirtämiseen hallitus sai tukea tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä, joka maanantaina ilmaisi tukensa ratkaisulle. Nyt mennään näillä ratkaisuilla. Sopii toivoa, että kolmen viikon "sulku" auttaa meitä kaikkia eteenpäin.