Länsirannikolta lastenlaulukirja – Henxelit painoi laulut ja leikit kovien kansien väliin, ja pani takakannen taskuun kolmannen levynsä

Lastenmusiikkiorkesteri Henxelit julkaisi kolmannen levyn, joka löytyy Leikkien ja laulaen -laulukirjan takakannen taskusta. Yhtyeessä soittava Matti Hakamäki kertoo, että tällainen kirja on ollut kehitteillä jo kuutisen vuotta, ja pari kolme vuotta sitä on tehty aktiivisemmin.

Henxelit kiertää paljon päiväkoteja ja kouluja, ja valtaosa teoksen leikeistä on testattu jo keikoilla. Uusimmat ainakin perhepiireissä.

Laulujen ja leikkien lisäksi kirja myös esittelee akustisia soittimia.

– Meillä kaikilla on kansanmusiikkitausta ja halusimme ottaa mukaan nimenomaan akustisia soittimia. Levyillä olevista kappaleista kyseinen soitin on kuunneltavissa, joissakin se on määräävässä roolissa kuten vaikkapa harmonikan Saunalauantaissa. Toisaalta esimerkiksi kontrabassoa esittelevä laulu ei ala millään bassosoololla, mutta basso on sieltä selvästi kuultavissa, Hakamäki selvittää.

Kirjassa on nuottien, laulunsanojen ja leikkiohjeiden lisäksi myös värikkäitä kuvia ja tietoiskuja levyllä soivista soittimista. Kirjan aukeamalla oleva soitin soi samalla aukeamalla olevassa laulussa. Taittoteknisistä syistä kirjan keskiaukeamalla esitellään useampi soitin ja suluissa kerrotaan, mistä laulusta soitinta voi etsiä ja kuunnella.

Matti Hakamäki sanoo, ettei laulu- ja leikkikirja sinänsä mikään erikoisuus ole, mutta suoraa esikuvaakaan triolla ei ole ollut. Kirja syntyi osin tarpeesta ja toiveista, joihin keikoilla on törmätty. Päiväkotien ja samoin koulujen henkilökunta on kysellyt keikkojen jälkeen laulukirjaa, jossa olisi uudempaa lastenmusiikkia leikkeineen.

Hakamäki sanoo, että lastenkulttuuri on kulttuuria, jonka pitää myös uudistua ja kehittyä. Vanhoissa lastenlauluissa ei ole mitään vikaa, mutta pitäähän sitä uuttakin säveltää. Ja sitähän Henxelit tekevät.

Kustannusosuuskunta Länsirannikko julkaisee tänään tiistaina kustantamon ensimmäisen laulukirjan Leikkien ja Laulaen, jo aikaisemmin Länsirannikko kustansi Matti Hakamäen runokirjan Isät ja pojat, joten oli luontevaa neuvotella myös laulukirjasta saman kustantamon kanssa. Myös molempien teosten kuvittaja ja taittaja on sama, graafinen suunnittelija Tina Paronen. Paronen työskentelee Kaustisella.

Leikkien ja laulaen -kirjaa voi käyttää koulussa, muskarissa, leireillä tai päiväkodissa sekä kodeissa – missä vain löytyy lapsia, laulajia tai leikkijöitä.

Sävellyksistä vastaavat Tomi Nurmi ja Matti Hakamäki. Sanoitukset ovat Matti Hakamäen käsialaa. Levyllä esiintyy myös yhtyeen kolmas muusikko Juha Virtanen sekä joukko vierailevia muusikoita.

Vaikka korona on patistanut monet muusikot äänitysstudioihin, Henxelit-yhtyeen aikatauluun se ei vaikuttanut. Hakamäki toteaa, että levy ja kirja olisivat ilmestyneet näihin aikoihin pandemiasta huolimatta. Toki trion keikkakalenteri on tyhjentynyt sitten syksystä, jolloin vielä voitiin tehdä muutama konsertti.