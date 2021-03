Koronavirustilanne tiistaina: Soitessa toinen tartunnaton päivä putkeen – Maanantai-iltana ilmeni yksi positiivinen testitulos, joka osoittautui virhelöydökseksi

Soiten alueella ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja maanantaina eikä tiistaina. Viimeisin positiivinen koronavirustartunta todettiin Soitessa sunnuntaina 7.3. Tuolloin ilmeni kolme tartuntaa.

Sairaalahoidossa ei ole yhtään koronaviruspotilasta. Tartuntoja on kertynyt 22 kahden viikon aikana (tilanne 8.3.). Saman ajanjakson ilmaantuvuusluku on 28 tartuntatapausta 100 000:ta asukasta kohden. Tartuntojen kokonaismäärä on 231 Soiten alueella.

Vaasan sairaanhoitopiirin tartuntamäärä täydentyi kolmella lisätapauksella tiistaina. Kaikkiaan Vaasan sairaanhoitopiirissä on kirjattu 2 184 tautitapausta. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 85 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti.

Soiten yhteispäivystykseen maanantai-iltana saapuneella oireettomalla potilaalla todettiin positiivinen koronavirustestitulos osastosiirron yhteydessä toteutetuissa rutiinitutkimuksissa. Testitulos osoittautui jatkotutkimuksissa niin sanotuksi vääräksi positiiviseksi testitulokseksi. Näyte on uusintatestauksissa varmistettu negatiiviseksi.

Varotoimenpiteenä Soiten henkilökunta ehti olla yhteydessä mahdollisesti virukselle altistuneisiin. Testi varmistui negatiiviseksi kahdessa uusintatestauksessa, joten altistumisia ei ole tapahtunut.

Laboratorioanalyysi saattaa tuottaa vääriä positiivisia testituloksia. Soiten mukaan tätä tapahtuu harvoin. Soite testaa uudelleen aina tapaukset, jotka herättävät epäilyksen väärästä testituloksesta potilaan altistumisriskin näkökulmasta.

//9.3. kello 12.43 Täydennetty juttua Vaasan sairaanhoitopiirin tartuntaluvuilla.