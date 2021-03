Kaisa Hahdon kolumni: Sulku on taas täällä, mutta nyt se ei tunnu missään

Uutta normaalia on aika tasan vuosi takana. Yhteiskunnan koronasulku viime maaliskuussa tuntui tulevan yhtäkkiä. Ostin ylimääräistä tonnikalaa ja tomaattimurskaa, mutta vessapaperia unohdettiin hamstrata.

Nyt maaliskuumme murmelina on täällä taas. Nyt kaikki jo tietävät, että pulaa perustarvikkeista tarvitsee tuskin pelätä. Kiinnostavaa on sen sijaan nähdä, yltävätkö ruokakaupat entistä kovempiin tuloksiin.

Jos omassa perheessä ei ole yläkouluikäisiä lapsia, täytyy täällä Uudellamaallakin, jossa kolumnia naputan, erikseen tarkistaa uudet säännöt. Kokoontumisrajoitukset kuulostavat byrokraattisilta. Arjessa varmaan harva on järjestänyt aikoihin kuudenkaan hengen kokoontumisia.

Edes Uudellamaalla sulku ei ole omaan elämään vaikuttanut. Tähänkin asti on varottu kaikkea mahdollista ja toisaalta pelätty, milloin ja millaisena korona iskee. Kun osa perheestä työskentelee jonkinlaisella riskialalla ilman etätyömahdollisuutta, täytyy vain toivoa parasta.

Korona-aikana olen toisaalta monta kertaa vähän harmitellut sitä, että miksi ei ottanut yhtään rennommin silloin kun tilanne oli hiukan parempi. Se voisi kohentaa koronakestävyyttä. Esimerkiksi kesällä koronatilanne oli etenkin Uudenmaan ulkopuolella rauhallinen. Itse kuljin silti maski päässä kesälomareissulla, kun pelkäsin neuroottisesti vieväni taudin puhtaille alueille. Syksyllä kävin kerran juhlapäivänä ravintolassa lounaalla ja pari kertaa kahvilassa. Taloyhtiön saunassakaan ei ole käyty vuoteen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Aina on kuvitellut, että kohta jo helpottaa, mutta toistaiseksi tilanne on kääntynyt jossain vaiheessa huonompaan. Koko ajan on myös varoiteltu, ja tunnollisena on yrittänyt toimia kaikkien ohjeiden mukaan. Vaikea onkin ymmärtää, miten samalla on pitänyt vatvoa joidenkin oikeutta karaokeen.

Taas on muisteltava, mistä vaihtelua repikään viime keväänä. Aloimme käydä jäätelöautolla. Lisäksi haimme välillä kahvilasta kahvia, joka juotiin autossa. Vapuksi tilattiin ilmapallo, jonka sai noutaa kaupan ovelta. Ryhdyin kasvattamaan hiuksia, kun kampaajallekaan ei uskaltanut mennä. Ehkä se kuuluisa korona-ajan pataleipä pitäisi vielä kokeilla.