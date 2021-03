Seurasimme pelastuslaitoksen suunnitelmia varallaolovalmiuden lopettamisesta hyvin huolestuneina. Huoleen yhtyi suuri joukko alueen kansalaisia ja yritysten edustajia. Asian todellinen tila ja varallaolon lopettamisen seuraukset jäi suurelta yleisöltä ymmärtämättä pitkän aikaa. Asioilla on kuitenkin tapana järjestyä kansalaisten eduksi, kun päätöksentekijät yhdessä pohtivat asioita kansalaisturvallisuuden näkökulmasta arkijärjellä ja tosiasiat tiedostaen.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnalle on annettava koko alueen ihmisten ja yritysten puolesta painava tunnustus. Päätöksillänne osoititte kansalaisturvallisuuden näkökulmastakin tarkasteltuna oikeanlaista oikeustajua ja kokonaisymmärrystä. Ylivieska hallinnollisena isäntäkuntana yhdessä johtokunnan edustajien kanssa näytti laadukasta esimerkkiä, ohjaten prosessin uudelleen käsittelyyn ja osoittaen sopimismenettelyn parhaimmaksi ratkaisuksi. Me allekirjoittaneet toivomme myös jatkossa sopimusteitse etenevää menettelyä.

Pelastuslaitosten toiminnassa on ainoastaan yksi perustehtävä – huolehtia säädösten mukaisesti alueen kansalaisten ja yritysten turvallisuuspalveluista. Kaikki muu toiminta on toissijaista. Kuntien pelastustoimen valmiutta ei saisi heikentää, kun toimiva järjestelmä on olemassa ja sopimiselle on edellytykset. Kansalaisten turvallisuuspalvelut ovat nyt tältä osin alueellamme turvattu ainakin siirtymäajaksi ja tästä turvasta tulee päättäjien huolehtia myös jatkossa.

Arvostamme kovasti myös niiden kuntien johtokuntaedustajia, jotka tosiasiat todettuaan osasivat lopulta tarkastella asioita koko alueen turvallisuusnäkökulmasta. Se oli inhimillisesti ja vastuullisesti ajateltu. Asiat ei ole aina ihan sitä miltä ne näyttävät tai miltä ne halutaan näyttävän, ei tässäkään tapauksessa. Perusturvallisuus pelastustoimen osalta olisi ollut vakavasti uhattuna, mikäli sopimuspalokuntien varallaolo olisi lopetettu. Sopimalla saadaan turvallisuustaso säilytettyä kaikissa alueen kunnissa.

Toivomme koko henkilöstölle työrauhaa ja organisaatiolle suorituskykyä myös jatkossa.

Teuvo Nyman

ent. palopäällikkö

Marko Hintsala

ent. palopäällikkö