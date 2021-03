Opettajan virkavastuu ulottuu myös vapaa-aikaan – OAJ:n erityisasiantuntija Lyhykäinen: "Opettajan pitäisi pystyä olemaan henkilö, josta pystyy ottamaan mallia."



Haapavetisen kaupungivaltuutettu ja luokanopettaja Ilkka Revon sosiaalisen median kirjoitukset ovat saaneet ihmiset kysymään, voiko opettaja toimia vapaa-ajallaan, kuten Repo on toiminut.

Opettaja on virkamies, joka hoitaa työtään virkavastuulla ja -velvollisuuksilla. – Opettajalla on sananvapaus aivan kuten muillakin, mutta virkamiesmäisyydestä on syytä pitää kiinni.