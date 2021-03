Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Lukijoiden mielipiteillä on merkitystä, kun yhteiskuntaa rakennetaan – Keskipohjanmaa antaa lisää tilaa lukijoiden kirjoituksille

Keskipohjanmaa julkaisee lukijoiden mielipiteitä printissä, näköislehdessä ja verkossa. Myös juttujen yhteydessä olevat kommentit ja Facebookin kautta jaettavien juttujen kommentointi ovat osa nykyaikaista keskustelua. Sinänsä mielipiteiden kirjoittaminen ja ajatusten vaihtaminen on ikivanha keksintö sanomalehdissä.

Toimitus toivoo kansalaisten aktiivista osallistumista keskusteluun, joka voi koskea ihan mitä tahansa asiaa. Jos haluat ottaa kantaa koronarokotteisiin, rokotusjärjestykseen, vaaleihin, elinkeinoelämään tai dopingiin, se onnistuu lehden kautta. Nyt tarvitaan monenlaista keskustelua useista aiheista. Ne voivat olla paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä. Lehden lukijoilla voi olla kannanottoja valtakunnallisiin asioihin paikallisesta näkökulmasta. Toisinaan päätökset näyttävät erilaisilta Perhonjokilaaksosta tai Kalajokilaaksosta kuin Helsingin tai EU:n valtaapitävien työhuoneissa.

Keskipohjanmaa julkaisee lukijoiden mielipiteitä mahdollistaakseen moniäänisen keskustelun ja kansalaisten näkemysten kuulumisen. Parhaimmillaan kirjoitukset edistävät demokratiaa ja tuovat esiin epäkohtia.

Lehden mielipidekirjoittamisen ohjeissa sanotaan, että toimitus vastaa sisällöistään. Noudatamme lakeja ja hyviä tapoja sekä journalistin ohjeita, jotka ohjaavat myös toimituksen työtä.

Nykyään yhä tärkeämpää ohjeistusta on se, että emme salli vihapuhetta tai kiihotusta kansanryhmää kohtaa. Ihmisiä ei saa halventaa sukupuolen, uskonnon, ihonvärin tai minkään muunkaan syyn takia. Esimerkiksi kunnianloukkaus on rikoslainkin nimike. Joskus on kysymys hyvistä tavoista, vaikka teko ei olisikaan laiton. Keskipohjanmaassa ei ole tarkoitus haukkua ihmisiä tai vihjailla perusteettomasti.

Toisinaan vaaditaan perusteluita siihen, miksi jokin mielipidekirjoitus on jätetty julkaisematta. Yksinkertaisuudessaan vastaus on se, että toimitus päättää, mitä se julkaisee ja jättää julkaisematta. Toimituksella on oikeus lyhentää tai editoida kirjoituksia sekä muuttaa otsikoita. Fiksua on tietysti perustella se, miksei jonkun kirjoitusta ole julkaistu, mutta lehti tekee päätöksensä itse.

Mielipidekirjoitukset julkaistaan pääsääntöisesti kirjoittajan nimellä varustettuina. Nimen lisäksi on hyvä lähettää myös kirjoittajan tehtävä tai ammatti, mahdollinen luottamustehtävä ja siihen liittyvä puoluekanta sekä asuinpaikkakunta. Nimenkäytöstä päättää toimitus. Hyvin arkaluontoisissa ja muissa erikseen harkittavissa tapauksissa riittää, että kirjoittajan nimi ja yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa.

Vaalien lähestyessä muistutetaan, että ehdokkaat saavat kirjoittaa mielipiteitä, ja sitä myös toivotaan. Tärkeää on se, että jokainen ehdokas liittää kirjoitukseensa nimen, paikkakunnan ja puolueen, jonka ehdokas on. Näin lukijalla on mahdollisuus arvioida kirjoittajaa sen tiedon kautta, että mielipiteen esittäjä on ehdokkaana vaaleissa.

Ohjeistamme ihmisiä kirjoittamaan asiallisesti ja perustellen. Arvostamme sitä, että erilaisista asioista syntyy keskustelua. Kun keskustelu alkaa junnata pakoillaan tai uusia näkemyksiä ei esitetä, toimitus päättää keskustelun lopettamisesta niin printissä kuin Facebookissa tai juttujen kommenteissa verkossa.

Mielipidekirjoituksia ohjataan edelläkin kerrotuilla perusteilla, mutta ihmisten näkemyksiä ei suitsita muuten kuin hyvien tapojen ja lain kautta. Keskipohjanmaa on lisännyt mielipideaineistoihin käytettävää tilaa, koska haluamme antaa mahdollisuuden monille näkemyksille ja lukijoiden äänelle.