Yrittäjät lähipalveluiden asialla – Lähilauantai-tapahtumassa kannustetaan asioimaan paikallisissa yrityksissä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomen Yrittäjien valtakunnallisessa tapahtumapäivässä Lähilauantaissa halutaan nostaa esille lähiyrityksissä asiointia. Lähilauantai järjestetään viikon päästä lauantaina 20. maaliskuuta.

– Tavoite on saada mahdollisimman laajasti yrittäjiä mukaan Kokkolassa ja maakunnassa, paikallisen tapahtuman puuhanaisista Eeva Välikangas kertoo.

Sari Pekkarinen jatkaa, että tapahtumalla yritetään saada ihmisiä havahtumaan vallitsevaan tilanteeseen ja tukemaan paikallisia yrityksiä ja yrittäjiä koronan keskellä.

Valtakunnallinen yrittäjäjärjestö haluaa myös samalla muistuttaa kuntavaalien alla siitä, että kuntia ei ole ilman yrityksiä.

– Paljon aina puhutaan paikallisten palveluiden tukemisesta, mutta nyt on kuntavaaliehdokkaidenkin mahdollisuus näyttää se konkreettisesti, Välikangas sanoo.

Välikangas on Kokkolassa kokoomuksen sitoutumattomana kuntavaaliehdokkaana ja Pekkarinen ehdolla keskustan listoilla.

Lähilauantaissa ihmisiä kannustetaan käyttämään kontaktivapaita asiointitapoja. Tapahtumapäivän arpajaisiin osallistua voi myös puhelimitse tehdyillä ajanvarauksilla, noutamalla take away -ruokia, tekemällä verkko-ostoksia ja hankkimalla esimerkiksi lahjakortteja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolassa Lähilauantai-tapahtumaa järjestämässä on myös Sari Pekkarinen. Hanna Rautio

– Halusimme Sarin kanssa tarttua Lähilauantai-teemaan, joten päätimme järjestää paikalliset arpajaiset, joihin yritykset ja asiakkaat voivat osallistua maksutta. Iloksemme saimme Kokkolan kaupungilta ja paikallisilta yrityksiltä paljon hienoja arpajaispalkintoja, Välikangas sanoo.

– Arvontaan voi osallistua jättämällä yhteystietonsa kampanjassa mukana olevalle yritykselle ostosta tehdessään tai tekemällä ostoksesta tai yrityksestä somejulkaisun Instagramiin tai Facebookiin tunnisteella #lähilauantaikokkola, hän jatkaa.

Yritykset voivat ilmoittautua tapahtumaan lähipäivinä Facebook-sivuilta löytyvässä tapahtumassa, johon päivitetään myös lista mukana olevista yrityksistä.

Keski-Pohjanmaalla ravintola-alan yritykset säästyivät kolmen viikon sulkutoimilta, koska epidemiatilanne on pysynyt perustasolla.

Viereisissä maakunnissa Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla sulku on voimassa. Ruuan ulosmyynti on sallittua, mutta alkoholin anniskeluun keskittyvät kuppilat joutuvat pitämään ovensa kiinni. Viime keväänä myös useat kahvilat katsoivat take away -myynnin olevan heille kannattamatonta, joten moni kahvilakin oli kokonaan suljettuna.

– Toivotaan, että tilanne pysyy Keski-Pohjanmaalla hyvänä, Välikangas toteaa.

– Asioinnissa pitää muistaa edelleen säilyttää turvavälit, käyttää maskia ja käsidesiä, Pekkarinen jatkaa.

Lähilauantaihin yritykset voivat osallistua alasta riippumatta.