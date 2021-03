Kaustisen seutukunnan yrityksille myönnettiin lähes 4,5 miljoonaa euroa koronarahoitusta vuonna 2020: "Eri tukimuodoille ja rahoitukselle on ollut tarvetta"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kaustisen seutukunnan yrityksille heltisi koronarahoitusta viime vuonna lähes 4,5 miljoonaa euroa. Yritykset hakivat joko Business Finlandin tai ELY-keskuksen tarjoamaa häiriötilannerahoitusta, yksinyrittäjätukea tai väliaikaista alkutuotannon tukea. Myöhemmin haettavaksi tulleita ravintolatukea ja kustannustukea haettiin edellä mainittuja hieman vähemmän.

Tukirahoituksella yritykset ovat kyenneet lieventämään epidemian negatiivisia vaikutuksia ja kehittämään toimintaansa.

– Eri tukimuodoille ja rahoitukselle on ollut tarvetta. Koronaepidemia on kohdellut toimialoja ja yrityksiä eri tavoin. On aloja ja yrityksiä, joiden toimintaan epidemialla ei ole ollut juurikaan vaikutusta, mikä on tietysti positiivinen asia. Joidenkin yritysten osalta liikevaihto taas putosi epidemian alkuvaiheessa jopa yli 90 prosenttia. Näille yrityksille tuki on ollut erittäin tärkeää, toteaa Kaustisen seutukunnan yrityskehittäjä Jarmo Finnilä tiedotteessa.

Koronavirusepidemia vaikutti Kaustisen seutukunnan yrityksiin negatiivisesti erityisesti epidemian alkuvaiheessa keväällä 2020. Jopa yhdeksän kymmenestä alueen yrityksestä kertoi heikentyneestä kysynnästä. Epidemian negatiiviset vaikutukset näkyivät erityisesti henkilökohtaisissa palveluissa, henkilökuljetuksissa, matkailussa ja turkistuotannossa.

– Yritysten usko tulevaisuuteen alueella on säilynyt pääosin suhteellisen hyvänä. Ei epidemian varjosta ole vielä päästy kaikilla toimialoilla, ja uusiakin haasteita on noussut muun muassa turvetuotantoon. Lisää häiriötilannerahoitusta varmasti tarvitaan. Tarvetta on myös investointi- ja kehittämistukirahoitukselle, sanoo Kaustisen seutukunnan kehittämisjohtaja Petri Jylhä tiedotteessa ja jatkaa:

– Keväällä 2021 ELY-keskukset ovat saamassa niin sanottua REACT-rahoitusta yritysten investointien ja kehittämisen tukemiseen ja epidemiasta palautumiseen. Kaiken kaikkiaan Keski-Pohjanmaalle on tulossa yrityksille suunnattua REACT-rahoitusta yli 2,2 miljoonaa euroa. Toivomme, että yritykset ovat aktiivisesti yhteydessä joko meihin seutukunnassa tai suoraan ELY-keskukseen. Neuvomme mielellämme rahoituksen hakemisessa.