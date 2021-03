Soite jatkaa koronaviruksen perustasolla – Alueelliset suositukset voimassa maaliskuun loppuun

Soiten alue pysyy koronaviruksen perustasolla. Keski-Pohjanmaan alueellinen koronaviranomaistyöryhmä totesi asian keskiviikkona tarkasteltuaan alueen koronatilannetta.

Viime viikon aikana Soiten alueella todettiin yhteensä 11 positiivista koronavirustartuntaa. Positiivisten näytteiden osuus oli 0,5 prosenttia testeistä, joita otettiin 1 586. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 28 tapausta 100 000:ta asukasta kohti.

Sairaalahoidossa ei ole koronaviruspotilaita. Kaikki viimeaikaiset tartuntalähteet on jäljitetty.

Lukujen perusteella ryhmä totesi, että Soitessa voidaan edelleen jatkaa perustasolla. Viranomaisryhmä piti nykyiset, alueelliset koronavirustilanteen suositukset ennallaan. Niiden voimassaoloaika yltää maaliskuun loppuun.

Alueellisia suosituksia ovat esimerkiksi enintään kymmenen henkilön kokoontumissuositus yksityistilaisuuksissa sekä yläkoululaisia ja toisen asteen opiskelijoita koskeva, laajennettu maskisuositus. Lisäksi on suositeltu, että sisätiloissa tapahtuva aikuisten harrastustoiminta keskeytetään. Suositukset löytyvät Soiten verkkosivuilta.

Kruunupyyn kouluissa toimitaan Soiten suositusten mukaan. Ravintoloita koskevat säännökset sen sijaan määritellään maakuntajaon perusteella.

Soiten alueella on todettu keskiviikkona kolme uutta koronavirustartuntaa. Tartuntaketjut ovat selvillä, ja lähipiirin altistuneet on selvitetty. Pandemian aikana Soiten alueella on diagnosoitu 234 tartuntaa.