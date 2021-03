Lukijan mielipide: Kotitalousvähennykseen tarvitaan parempi malli

Meillä on työllistämisen edistämiseksi verotuksessa käytössä systeemi, että jos ostat yritykseltä työpalvelun kotisi kunnostamiseksi tai muuhun vastaavaa työhön, niin saat maksamastasi työosuudesta verovähennystä, maksimissaan 2400 €.

Yllä mainitulla on ollut tavoitteena työllistämisen edistäminen ja harmaan talouden vähentäminen.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) tutkimusten mukaan käytössä oleva malli ei tee kumpaakaan.

Väitän, että kyseisissä tutkimuksissa on päädytty virhearvioon, sillä kyllä käytössä olevalla kotitalousvähennysmallilla on sentään jokin vaikutus sekä työllisyyteen että harmaaseen talouteen. Tämä ei tarkoita sitä, että nykyinen malli olisi hyvä. Pikemminkin päinvastoin, se on huono, sillä se suosii vain hyvätuloisia ja vaatii tämän vuoksi kokonaan uuden mallin. VATT:n raportti kotitalousvähennyksen käytöstä kertoo asian täysin yksiselitteisesti.

Monet ovat em. verovähennysoikeutta hyödyntäneet. Etenkin ne, joilla on ollut ”länttöstä” kyseisen työpalvelun ostamiseen. Hyvä tämäkin, mutta käytössä ollut malli epätasa-arvoina on heitettävä romukoppaan. Sitä kun eivät ole voineet käyttää ne kotitaloudet joilla käytännössä ”länttönen” puuttuu.

Em. mallia aiotaan jatkaa ja tehostaa verovähennysoikeutta korottamalla. Tämä on väärä tapa, sillä mallin huono toimivuus ei verovähennysoikeuden korottamisella parane vaan menee yhä enemmän syteen ja saveen.

Mallin parantamiseksi esitän, että nyt käytössä oleva työnosuuden yläraja 5 000 € korotetaan esim. 10 000 €:n, josta etuudet lasketaan, mutta uudella tavalla. Lasketaan siten, että työosuudesta maksetaan kotitaloudelle esimerkiksi 90 % työllistämiskorvaus, joka luetaan kotitaloudessa eniten ansaitsevan tuloksi ja joka sitten tuloverotuksessa verotetaan.

Mallin käyttöönotto parantaisi alussa mainittua tavoitetta työllisyyden parantamiseksi, koska pienituloisillakin olisi parempi taloudellinen mahdollisuus työllistää esim. asunnon korjaustöissä pieneksi ajaksi henkilön tai kaksi, eikä talous tästä täysin romahtaisi.

Malli olisi myös oikeudenmukainen hyvätuloisen ja pienituloisen kesken, sillä molemmat saisivat edellä mainitun työllistämiskorvauksen. Lisäksi kun korvaus lisättäisiin molempien verotettaviin tuloihin, molemmat maksaisivat siitä verotusasteensa mukaisen veron. Pienituloinen vähemmän ja hyvätuloinen enemmän.

Esitetyn mallin käyttöönotto rasittanee valtion kukkaroa, mutta samalla parantaisi työllisyyttä ja toisaalta toisi veroeuroja sekä kunnille että valtiolle parempana työllisyysasteena ja paremmin menestyvän yritystoiminnan kautta.

Heikki Häyrynen

Nivala