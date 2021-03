Mahdollinen korona-altistuminen Jyväskylä–Kokkola-bussivuorolla viime lauantaina

Soiten alueella ei ole todettu torstaina uusia koronavirustartuntoja.

Sen sijaan mahdollinen altistustilanne on voinut syntyä viime lauantaina 6. maaliskuuta Onnibussin reitillä Jyväskylästä, lähtö kello 13.45, Kokkolaan kello 17.05.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole tällä hetkellä hoidossa yhtään koronaviruspotilasta.

Ilmaantuvuusluku 14 vuorokaudelta 100 000 asukasta kohti on 28. Koronavirusnäytteistä 0,5 prosenttia on ollut positiivisia. Koronavirustartuntoja pandemian alusta alkaen on diagnosoitu Soiten alueella yhteensä 234.

Kaikki viime aikaiset tartuntalähteet on jäljitetty.

Soitesta muistutetaan, että koronavirustestiin on syytä hakeutua viipymättä lievistäkin oireista. Testiin on varattava aika, eikä drive in -testiin saa ajaa ilman ajanvarausta.