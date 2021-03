Ravintolasulun ulkopuolisille alueille uusia rajoituksia – Koskee Keski-Pohjanmaata ja kolmea muuta maakuntaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Asetus koskisi nyt niitä alueita, joissa ravintolat saavat olla auki eli jotka eivät ole ravintolasulun piirissä. Näitä maakuntia ovat Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo.

Koko maassa otettaisiin muutoksen mukaan käyttöön ne rajoitukset, jotka aiemmin ovat koskeneet leviämisvaiheen maakuntia. Lisärajoitukset ovat voimassa ravintolasulun ajan.

Asetuksen mukaan anniskelu päättyy kello 22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki kello 05–23. Ravintola, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa käytössä on 75 % asiakaspaikoista.

Asetuksen muutos tulee voimaan perjantain vaihtuessa lauantaiksi 13. maaliskuuta kello 00.

