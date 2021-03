Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Eduskunnan kyselytunnilla tykitettiin vaaleista ja rokotuksistakin – Rokotusaikataulut kiinnostavat syystäkin

Eduskunnan kyselytunnilla ei ollut tänäkään torstaina aiheista pulaa. Hallitusta haastettiin vaalien siirtämisestä ja siihen liittyvästä aikataulusta. Koronarokotteista olisi toivonut isompaakin keskustelua.

Vaaliasiaa on jauhettu jo kyllästymiseen asti, olkoon syy miten vakava tahansa. Vaalit pidetään kaksi kuukautta suunniteltua myöhemmin ja sillä selvä. Tähän ei kaadu maailma eikä yhdenkään kunnan paikallispolitiikka.

Kyllä, hallitus olisi voinut varautua aikaisemmin ja esimerkiksi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) olisi voinut jo aikaisemmin olla sitä mieltä, että nykyisissä olosuhteissa vaalien siirtäminen on oikea ratkaisu. Viime viikonloppuna ratkaisu löytyi ja näillä mennään.

Sosiaalisen median keskusteluihin voi joskus suhtautua skeptisesti, mutta eräässä kommentissa pantiin vaalivouhotus mittasuhteisiin. "Kysymys on kahdesta kuukaudesta, ei ihmiselämästä", kommentoi kansalainen.

Siirto antaa puolueille lisää myös mahdollisuuksia. Jopa jonkinlaisia vaalitilaisuuksia voidaan pitää ulkotiloissa, kun säät lämpenevät ja parhaassa tapauksessa koronatilanne rauhoittuu. Vaalipaneeleita ehditään järjestää suunniteltua enemmän ja uusia ehdokkaitakin saattaa löytyä.

Rokotuksistapuhutaan aina silloin, kun kaksi ihmistä kohtaa tavalla tai toisella. Osa meistä tuntee aika harvoja ihmisiä, jotka ovat rokotteensa jo saaneet. Työikäiset terveet ihmiset odottavat vielä pitkään.

Tietyt ikäryhmät on rokotettu, mutta aukkoja löytyy. Jos iäkäs ihminen ei syystä tai toisesta ole saanut rokotusaikaa, pidetäänkö varmasti huolta, että kukaan ei jää ilman rokotetta. Tämä on toivottavasti aiheeton huoli.

Turha edes kiistää, että rokotusaikojen varaaminen on monelle liian vaikeata. Ajanvaraus vaatii aktiivisuutta ja aikataulujen seuraamista siitä, milloin voi soittaa ja milloin minkäkin ryhmän varaukset avautuvat. Epäilemättä terveydenhuoltohenkilökunta ja viranomaiset yrittävät parhaansa, mutta jatkuvasti ollaan uusissa ja vaihtelevissa tilanteissa.

Suomen koronatilanne on huolestuttava, mutta samaan aikaan paikallisia vaihteluita on paljonkin. Suomi ei ole saari eikä ole Keski-Pohjanmaakaan. Ihmiset liikkuvat ja niin liikkuu koronakin.

Keskipohjanmaan toiminta-alueella rokotukset etenevät. Jokaisen rokotusta odottavan mielestä oma aika tulee liian hitaasti. Yli 80-vuotiaista suuri osa on saanut ensimmäisen rokotteensa ja toista odotellaan. Erot kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä ovat varsin suuria syystä tai toisesta. Esimerkiksi Kalajoella avattiin kerralla rokoteajanvaraus kaikille yli 70-vuotiaille. Tämän päivän Keskipohjanmaassa kerrotaan rokottamisen edistymisestä. Jokainen voi katsoa myös oman kuntansa tilanteen.

Kaikista suomalaisista yhden rokotteen on saanut 9,3 prosenttia. Soiten alueella luku on 11,3 prosenttia. Korkein kattavuus on Halsualla, 15,9 prosenttia ja matalin Perhossa, 8,9 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella luku on 8,1 prosenttia ja Vaasan sairaanhoitopiirissä 11,7.

Kuten numeroista voi päätellä, mitään pikaratkaisuja ei ole tulossa. Siksi jokaisen kannattaa noudattaa niitä ohjeita, jotka ovat omissa käsissä. Yksi helppo keino vaikuttaa on kasvomaskin käyttäminen. Kaupan liitto ja päivittäistavarakauppa vetosivatkin torstaina asiakkaisiin maskin käytön puolesta. Ohjeistus koskee asiakkaiden lisäksi henkilökuntaa.

Kasvomaski, turvavälit, käsihygienia ja sairaana kotona pysyminen ovat keinoja, joilla jokainen voi vaikuttaa siihen, miten itse ja lähimmäiset selviytyvät. Kysymys ei ole vain asiakkaista vaan sen lisäksi kauppojen ja muidenkin palveluammateissa olevien ihmisten turvallisuudesta.