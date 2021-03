Keskipohjanmaan Tv-viikon valinta: Dokumentista skeittiterapiaa

ARVIOT

★ ★ ★ ★ ★

Minding the Gap. Ohjaus Bing Liu, 2018 Yle Areena ma 15.3.

Keire Johnson, 18, Zack Mulligan, 23, ja Bing Liu, 28, ovat kolme skeittaavaa kaverusta Illinoisin Rockfordista, 200 000 asukkaan kaupungista. Minding the Gap alkaa vauhdikkaalla katulautailulla, mutta paljastuu omakohtaiseksi tutkimukseksi eritaustaisista nuorista, joita yhdistää kokemus perheväkivallasta. Näkökulma on tulevaan suuntaava ja toiveikas. Ystävät tukevat toisiaan.

Dokumentin nimi tuo mieleen metron kuulutukset. Ohjaaja Bing Liu on puhunut rullalautailussa hyödynnettävien tasojen korkoeroista ja esteistä, joiden yli on hypättävä. Syvemmässä merkityksessä nimi tarkoittaa ihmistenvälisiä suhteita, erityisesti isien ja poikien. Minding the Gap rakentaa siltaa sukupolvien välille yrittämällä ymmärtää, mistä on tultu.

Elokuva oli Oscar-ehdokkaana 2018, mutta palkinnon vei soolokiipeilijästä kertova dokumentti. Minding the Gapin välittävän yhteisöllisyyden rinnalla voittajafilmi Free Solo on narsistista yksilöllisyyden ihastelua.

Zack kysyy häntä kuvaavalta Bingiltä, tuleeko dokumentista sellainen, jossa kohde ei ole huomaavinaan kameraa, vai ”semmoinen toisenlainen”. Minding the Gapissä kameran läsnäolo tiedostetaan. Bing Liu tekijänä on keskeinen hahmo ystäviensä rinnalla. Hän ei kuitenkaan ole sankaridokumentaristina suuna päänä provosoimassa tapahtumia. Keirea ja Zackia hiljaisempana Bing jää vapaaehtoisesti kolmanneksi pyöräksi.

Ohjaajan oman tarinan ja solmivan kosketuksen kautta silti Minding the Gapin punaiset langat yhdistyvät niin katsojalle kuin hänen kohteilleen. Peräti 12 vuoden ajalta 24/7 arkitilanteista koottu kuvausmateriaali skeittipojista kasvaa verrattomaksi läpileikkaukseksi amerikkalaisnuorisosta, joka ei ole kultalusikkaa nähnytkään. Valttina Minding the Gapissa on monipuolinen etninen otanta: Keire on musta, Zack valkoinen ja Bing amerikankiinalainen. Skeittailua ei säestä kliseinen räppi tai rock, vaan pianomusiikki.