Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Veljesseikkailu Hardy Boys päivitettynä

★ ★ ★

The Hardy Boys.Ohjaus Jason Stone ym., 2020 Yle Areena pe 19.3.

Edward Stratemeyer loi sekä Neiti Etsivän että Hardy Boysin. Molempia julkaistaan yhä. Hardy Boysia on painettu vuodesta 1927, vaikka suomeksi kirjoja saatiin vasta 1970-luvulla.

Neiti Etsivästä on tullut feministien esikuva. Hardy Boysin asenteita taas on pidetty vanhoillisen valkoisen poikamaisuuden ihanteina. Veljekset eivät ole päässeet elokuviin, mutta tv-sarjoja on tehty. 1950-luvun seikkailut löytyvät Youtubesta heikolla kuvalaadulla. Kirjoissa Joe ja Frank ovat nuorukaisia, vanhassa tv-sarjassa murrosiän alussa. Tuore kanadalaissovitus kalastelee laajaa yleisöhaitaria. Kaksikymppinen Rohan Campbell pinnistelee 16-vuotiaana Frankina. Joena on aito kolmetoistavuotias Alexander Elliot. Hardy Boys on päivitetty muodikkaasti 1980-luvulle. Veljet pyöräilevät Stranger Thingsin ja Se-elokuvan tyyliin.

Tytötkin on viimein huomioitu ja etnistä kirjoakin näkyy. Tarina on monikerroksinen jo ensijaksoissa. Nostalginen viehätys taataan, mutta koukuttaako juoni? Jää nähtäväksi, pysyvätkö nuoret hahmot kiinnostavina pitempään.