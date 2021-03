Olemme huolissamme yleisestä turvallisuudesta. Sopimuspalokuntiin liitytään ensisijaisesti sen tähden, että ihmisellä on valtavaa auttamisen halu ja polte sitä toteuttaa. Raha ei tässä ratkaise. Mutta kuitenkin ratkaisee. Vaikka emme toimi yhdenkään sopimuspalokuntalaisen edunvalvojana, voidaan yleisesti todeta, että varallaolokorvauksesta on tullut niin sanottu saavutettu etu. Tällöin muutos on aina kipeä, mutta myös saattaa edellyttää yhteistoimintamenettelyä.

Me haluamme kehittää ja jatkaa yhteistyötä ja vuoropuhelua niin pelastuslaitosten kuin kuntien kanssa. Alan nykytila on välttävä mutta tulevaisuudessa on tummia pilviä taivaanrannassa.

Kannustamme myös sopimuspalokuntia kautta maan jatkamaan keskustelua ja sopimaan, mutta myös puolustamaan omaa etuaan. Sanelupolitiikalla ei koskaan ole päästy erinomaiseen lopputulokseen.

Varallaolo on asia, mikä vaikuttaa puolessa Suomessa pelastuslaitokset laskien, mutta suurimmassa osassa Suomea, kun katsotaan karttaa.

Varallaolo on hankala asia. Varsinkin oikeustapaukset eivät lisää luottamusta mallin tulevaisuuteen. Siksikin on käytävä perusteellisia keskusteluita varallaolon tulevaisuudesta ja myös vaihtoehdoista.

Tähän keskusteluun SSPL kokee olevansa valmis ja myös asiantuntevin taho tässä maassa. Pyrimme saamaan äänemme kuuluville juuri siksi, että paras lopputulema saavutettaisiin. Voikin perustellusti kysyä, että onko jossain jotain salattavaa tai pelättävää, jos meitä ei keskusteluun mukaan päästetä, vai onko vika vain keskustelukulttuurissa?

Me huolehdimme siitä, että päättäjillä on selkä, kirkas ja ajantasainen kuva sopimuspalokuntatoiminnan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Ari Maskonen

Toiminnanjohtaja

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry.