Lukijan mielipide: Rajoitukset ovat perusteltuja – Emmeköhän me ne yhdessä kestä nuoremmat kuin vanhemmatkin

Korona pahentuu jo toista vuotta ja aiheuttaa erilaisia sulkutoimia yhteiskuntaan. Keskusteluun tulee yhä enemmän huoli nuorten jaksamisesta. Ei varmaan suotta, nuori on vasta elämän alussa usein vailla kehittynyttä omaa persoonaa. Näin ollen ovat sosiaaliset kontaktit ja kaveripiirin tuki tärkeää, somesta huolimatta. Tunteita, kun ei voi kovin hyvin jakaa ja myötä elää teknologian välityksellä.

On kuitenkin hyvä muistaa, niin nuorten kuin vanhempien, että Suomessa on joskus eletty aikoja, jotka ovat olleet paljon nykyistä vaikeampia. Suomi itsenäistyi kuten tiedämme loppuvuodesta tuhatyhdeksänsataa seitsemäntoista. He jotka syntyivät silloin ja muutamia vuosia jälkeen elivät omaa nuoruuttaan kaksivuosikymmentä myöhemmin. Myös heillä oli unelmansa. Ja koska me ihmiset olemme yksilöitä jokaisella hieman omansa. Yhteistä kuitenkin kaikille oli, että tuskin kukaan halusi joutua sotaan heikosti varustettuna ylivoimaista vihollista vastaan. Näin kuitenkin herrat Hitler ja Stalin heidän puolestaan päättivät. Nämä kaksi miestä joista toinen oli epäonnistunut taideopiskelija, ja toinen pappisseminaarin kesken jättänyt entinen maantierosvo, jakoivat Euroopan omiin etupiireihisä. He samalla päättivät miljoonien kohtalon vuosiksi eteenpäin.

Marraskuussa talvella 1939 alkoi Neuvostoliiton hyökkäys Suomeen. Voi vai kuvitella niitä olosuhteita ja tunnelmia, joissa pieni armeija joutui taistelemaan ylivoimaista vihollista vastaan. Mutta onnistui silti koko maailman ihmeeksi pysäyttämään vihollisen. Syntyi käsite sataviisi kunnian päivää. Raskasta henkisesti oli varmaan myös kotirintamalla. Eihän aamulla herätessä voinut olla oliko isä veli tai puoliso enää hengissä. Ei edes sitä oliko koko maata enään olemassa. Maaliskuussa tuli sitten rauha. Ehdot olivat kovat ja epäoikeuden mukaiset. Mutta minkä teit. Hyväksyttävä oli.

Silti ei jättänyt Stalin Suomea rauhaan. Jatkuvan painostuksen alla jouduimme uuteen, myöhemmin jatkosodaksi kutsuttuun sotaan. Sen loppupuolella onnistuin jälleen pieni armeija lähes uskomattomaan urotyöhön ja ihmeeseen pysäyttäessään Neuvostoliiton Kannaksen suurhyökkäyksessä, joka on suurin Pohjoismaissa käyty maataistelu. Kun viisi sodan vuotta oli ohi, saldo oli lohduton. Moni oli kuollut. Monen haaveet ja unelmat jäivät rintamalle irtirepeytyneen käden tai jalan myötä. Moni menetti näkönsä tai kuulonsa. Lepoon ei silti ollut aikaa. Suomen piti maksaa suuret epäoikeuden mukaisesti määrätyt sotakorvaukset. Ja myös maa jälleen rakentaa. Töihin oli ryhdyttävä oli esimerkiksi raajat tallella tai ei. Sielun haavoista nyt puhumattakaan. Sotakorvaukset maksettiin ja jälleen rakentamisdessa onnistuttiin paremmin, kuin ehkä edes uskottiin. Jo minun ikäluokkani pääsi aloittamaan elämänsä melko lailla valmiissa yhteiskunnassa.

Koronapandemia on uusi ja outo. Se on niin sanotusti tuntematon vihollinen, sen kaikkia jälkiseurauksia kun ei tiedetä. Siksi kaikki rajoitukset ja ikäviltä tuntuvat sulkutoimet ovat perusteltuja. Mutta emmeköhän me ne yhdessä kestä. Niin nuoret kuin vanhemmatkin. Olemme sen aikaisemmille sukupolville velkaa.