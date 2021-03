Kallion alueella rauhallinen koronaviikko – Alle 70-vuotiaiden riskiryhmien rokotukset jäävät tauolle

Ylivieskassa, Alavieskassa, Sievissä ja Nivalassa toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti perjantaina, että sen alueella ei ole todettu tiistaista perjantaihin välisenä aikana uusia koronavirustartuntoja.

– Tästä huolimatta on tärkeä välttää ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja ja huomioida voimassa oleva kuuden hengen kokoontumisrajoitus. Hygieniaohjeiden noudattaminen on keskeistä koronatartuntojen torjunnassa. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta, yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan, pidä vähintään kahden metrin turvaetäisyys ja käytä maskia, muistuttaa Kallio tiedotteessaan.

Kallio jatkaa, että jos sinulla on lieviäkään hengitystieinfektion oireita, hakeudu herkästi koronavirustestiin ja vältä kodin ulkopuolisia kontakteja. Viikonloppuna testejä tehdään Oulaskankaan yhteispäivystyksessä.

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 10.3.2021 muuttanut koronarokotusten rokotusjärjestystä koska Astra Zenecan rokotteen yläikäraja on poistunut. Kaikki nykyiset rokotteet suunnataan iäkkäimpiin ikäryhmiin. Alle 70-vuotiaiden riskiryhmien rokotukset jäävät tauolle, kunnes yli 70-vuotiaat on rokotettu. Tästä syystä Kalliossa ei ole keskiviikkoisin riskiryhmien rokotusaikoja annettavissa. Ilmoitamme, kun tilanne muuttuu, toteaa Kallio tiedotteessaan.

Kala- ja Pyhäjokilaakson paikkakunnilla koronatapauksia on kirjattu perjantaihin mennessä THL:n kartalle seuraavasti: Alavieska 12, Haapajärvi 5, Haapavesi 23, Kalajoki 30, Nivala 27, Oulainen 18, Pyhäjärvi 5, Pyhäjoki 21, Reisjärvi 13, Sievi 25 ja Ylivieska 84.