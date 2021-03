Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Avara kirkko ottaisi vastaan kaikki – Kokkolan kappalaisvalinta, tai pikemminkin Teerikankaan kohtalo, herättää kysymyksiä

Kokkolalainen pappi ja ammattikorkeakoulun lehtori Emilia Teerikangas ei kelpaa töihin Kokkolan suomalaiseen seurakuntaan. Ei vaikka Teerikankaalla on kirkkoherra Jouni Sirviön tuki, ja Teerikangas on pätevä tehtävään. Teerikangas on ollut pappina 15 vuotta, joten kokemusta on koulutuksen lisäksi. Hän on hakenut kaksi kertaa kappalaisen virkaa, mutta turhaan. Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston enemmistö ei taivu kirkkoherran esityksille. Tämä on epäluottamuslause Teerikankaan lisäksi kirkkoherraa kohtaan.

Viimeksi kappalaisen virka oli avoinna alkuvuonna. Hakuaika päättyi 15.1. ja valinta tehtiin 25.2. Viranhakuilmoituksessa on mainittu, että kappalaisen tehtäviin kuuluu monipuolisesti seurakuntapapin tehtäviä: Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset, hartaudet eri-ikäisten seurakuntalaisten parissa, osallistuminen seurakunnan kokoavaan toimintaan, kuten ryhmiin, rippikouluun jne., sielunhoito ja osallistuminen viestintään. Virka sijoittuu yleiseen seurakuntatyöhön.

Kappalaisen valinnasta äänestettiin eikä kokkolalainen Teerikangas tullut valituksi kappalaiseksi eikä varahenkilöksi. Äänestyksissä tappiolle jääneet seurakuntaneuvoston jäsenet jättivät eriävän mielipiteen. Edelliselläkään kerralla Teerikangas ei kelvannut varallekaan. Eriävän mielipiteen jättivät Pekka Nurmi, Kari Urpilainen, Eeva-Kaija Nygård, Heleena Uusimäki, Sakari Sykäräinen ja Jouni Sirviö. Vähemmistöön jääneillä seurakuntaneuvoston jäsenillä on toisistaan eriäviä taustoja ja puoluekantoja.

Seurakuntavaaleissa äänestäminen ei kiinnosta ihmisiä ja joskus passiivisuus johtaa siihenkin, että oma ääni ei kuulu. Keskustelu kokkolalaisen Emilia Teerikankaan kohtalosta kappalaishauissa käy vilkkaana. Yksinkertainen analyysi on se, että Kokkolan seurakuntaneuvoston konservatiivien mielestä Emilia Teerikangas on nainen ja liian liberaali kappalaisen virkaan. Teerikangas on puhunut avoimesti muun muassa seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. Tuskin ollaan kovin väärillä jäljillä uskottaessa, että nämä kannanotot ovat vaikuttaneet kappalaisen valintaan.

Seurakuntaneuvosto saa tehdä valintansa, kunhan pätevyysvaatimuksista ja laista pidetään kiinni. Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo kertoo Keskipohjanmaan haastattelussa launtaina tukevansa kirkkoherra Jouni Sirviötä. Hän muistuttaa, että kirkko hyväksyi naispappeuden jo 35 vuotta sitten. Piispa toteaa lisäksi, että on lainvastaista syrjiä virkavaalissa sukupuolen perusteella.

Piispa Keskitalon näkemys tulee selvästi ilmi hänen todetessaan Keskipohjanmaan jutussa, että Emilia Teerikangas olisi itse asiassa nimetty vt. kappalaiseksi vuonna 2020. Käytännössä tuomiokapituli olisi siis kävellyt seurakuntaneuvoston enemmistön yli, mutta se ei tullut ajankohtaiseksi virkavapauden vuoksi.

Emilia Teerikangas kertoo Keskipohjanmaalle pyytävänsä tasa-arvovaltuutettua selvittämään karille päätyneitä hakujaan. Käräjäoikeuskannekin on mahdollinen. Piispa Keskitalo on osaltaan yrittänyt kohentaa seurakuntaneuvoston työskentelyilmapiiriä ja kerrannut jopa hallintomenettelyä.

Ihmisten vakaumukseen ja uskontokäsitykseen pitää suhtautua kunnioituksella. Se koskee kaikkia seurakuntalaisia ja niitäkin, joiden näkemykset tuntuvat konservatiivisilta vuonna 2021. Seurakuntaneuvoston enemmistön on kuitenkin aika tarkastella näkemyksiään, jos halutaan, että mahdollisimman moni on tervetullut kirkkoon ja seurakuntaan.