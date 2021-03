Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Innostus käsitöihin on hieno ilmiö – Omin käsin tekeminen rentouttaa ja tuo iloa

Suomalaisten innostus käsitöihin näkyy kaikkialla. Viime vuonna alkanut käsityöbuumi laajenee koko ajan. Kyse on nimenomaan neulomisen suosiosta, mutta muutkin käsityöt näyttävät innostavan ihmisiä.

Facebookin ja Instagramin päivityksissä näkyy säännöllisesti kauniita lankoja, ihania värejä ja meneillään olevia tai valmiita käsitöitä. Tyypillistä on, että uusi villapaita näytetään kaikissa vaiheissaan ja lopputulosta ihaillaan isollakin porukalla. Moni meistä vähemmän käsitöitä harrastaneista on nyt hurahtanut kätten töiden pariin ja neuvonnallekin on tarvetta. Esimerkiksi makramee-töitä näkyy yhtäkkiä monessa paikassa.

Lankoja ostetaan paikallisista liikkeistä ja netin kautta. Lankamaailman myymäläpäällikkö Katariina Tiainen on itsekin entinen käsityöalan yrittäjä Kokkolasta. Nykyään Lankamaailmassa työskentelevä Tiainen kertoo STT:n jutussa, että neulomisbuumi on iskenyt erityisen kovaa keski-ikäisiin ja nuoriin aikuisiin. Myös vanhemmissa ikäluokissa on himoneulojia. Yksi yhteinen piirre käsityöinnostuksen saaneissa on. Pääosin neulomista harrastavat naiset, mutta laji sopii ihan kaikille.

Suomalaisten käsityöharrastamista tutkinut Helsingin yliopiston tutkijatohtori Anna Rauhala löytää korona-ajan neulomisbuumille useita syitä. STT:n jutussa Rauhala kertoo lisääntyneen vapaa-ajan mahdollistaneen sen, että neulomiselle on ollut tavallista enemmän aikaa. Näin harrastuksesta kiinnostuneet ovat vihdoin ehtineet opetella taidon. On helppo uskoa, että käsitöiden tekeminen voi myös rauhoittaa mieltä ja helpottaa ahdistusta.

Taitoliiton vuoden 2018 kyselyn perusteella jopa 77 prosenttia suomalaisista harrastaa satunnaisesti jonkinlaisia käsitöitä, kuten neulomista tai nikkarointia. Käsitöiden tekemisellä on eri aikoina ollut erilaisia tarkoituksia. Vanhemmat sukupolvet ovat tehneet hyötykäsitöitä. Nykyään kysymys on enemmän huvista ja mielihyvästä, joita oppimisesta ja harrastamisesta seuraa.

Keskipohjanmaa aloitti viime kesänä Omin käsin -sarjan, jossa esitellään käsitöitä ja annetaan ohjeita. Pia Räihälän toimittaman sarjan suuri suosio on kertonut Keskipohjanmaan tekijöille, että perinteiset käsityötaidot kiinnostavat ja tuovat iloa elämään.