Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suomi tarvitsee työvoimaa, ja maahanmuutto on olennainen ratkaisu – Maatalous on hyvä esimerkki siitä, että kotimainen työvoima ei riitä

Millaista osaamista Suomi tarvitsee tulevaisuudessa? Tämä on keskeinen keskustelunaihe koko yhteiskunnassa ja yksittäisissä yrityksissäkin. Tuoreessa tutkimusraportissa löytyy selkeä vastaus: Tarvitaan kansainvälisiä rekrytointeja eli työperäistä maahanmuuttoa. Se voi tarkoittaa uusien ihmisten palkkaamista tai jo Suomessa asuvien maahanmuuttajien kouluttamista.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman selvityksen on toteuttanut Pellervon taloustutkimus ja Merit Economics. Selvityksessä on kuvattu useita erilaisia hahmotelmia vuoden 2040 Suomesta. (Selvitys on kokonaisuudessaan luettavissa Pellervon verkkosivuilta.)

Suomenkin väestökehitys edellyttää maahanmuuttoa, että väki ei lopu ja ihmisiä riittää nykyisiin ja tuleviin töihin. Raportin esimerkkeinä ovat muun muassa korkean teknologian ammatit ja hoiva-ala. Keskustelu hoiva-alan työvoiman tarpeesta on jatkunut vuosia.

Oma lukunsa on lisäksi esimerkiksi maatalouden tarvitsema työvoima, jolle tyypillisesti riittää työtä kausittain. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla kausityöntekijät ovat täysin välttämättömiä monissa maatalouden tehtävissä. Viime vuoden puolella näkyvyyttä sai Närpiön ihme, jossa menestyksekäs kasvihuoneviljely perustuu maahanmuuttoon ja ihmisten kotiutumiseen Närpiöön. Maahanmuuton ansiosta kunnassa on myös lapsia ja kouluja.

Pellervon raportissa on otettu huomioon talouden kehitys kansainvälisesti ja Suomessa, ilmastokysymykset ja luonnollisesti pandemian vaikutukset. Sitä tosiseikkaa, että työikäisen väestön osuus jatkaa laskuaan, ei voi liikaa korostaa. Eläkeiän nousu ei ratkaise asiaa, vaikka nykyiset työntekijät jatkavat työelämässä pidempään kuin aiemmat sukupolvet.

Ratkaisua ei löydy myöskään syntyvyydestä. Vaikka samaan aikaan on tietysti toivottavaa, että suomalainen yhteiskunta olisi riittävän houkutteleva siihen, että ihmiset perustavat perheitä ja haluavat lapsia. Lisäksi tarvitaan riittävästi vaihtoehtoja siihen, että pienten lasten vanhemmat voivat tehdä töitä ja viettää haluamaansa perhe-elämää.

Työ- ja elinkeinoministeriö pitää maanantaina tiedotustilaisuuden työperäisen maahanmuuton sujuvoittamisesta. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko otti asiaan kantaa lehtihaastattelussa lauantaina. Hän muistutti Helsingin Sanomien haastattelussa, että talous- ja työllisyyspoliittiseen keskusteluun pitäisi nostaa syntyvyys ja maahanmuutto. Aiheesta on keskusteltu vuosia ja nyt on korkea aika saada myös ratkaisuja.

Päivittely tai moralisointi siitä, että Suomessakin on työttömiä ei ole riittävä työvoimapoliittinen toimenpide. Totta on, että meillä on yhtä aikaa työvoimapula ja paikoin kovaakin työttömyyttä. Aina ihmisten ammattitaito, asuinpaikka ja avoinna olevat työpaikat eivät kohtaa. Kysymys voi olla joskus siitäkin, että työ ei maistu tai työtön ei kelpaa työantajalle. Aina toiselle puolelle Suomea uuteen työpaikkaan lähteminen ei ole yksinkertaista. Lapset, puoliso ja koti saattavat ratkaista, millaisia muutoksia työtön pystyy tekemään.

Maahanmuuttoa ja jopa työperäistä maahanmuuttoa vastustavien kannattaa muistaa, että ongelma voi olla jopa päinvastainen kuin jotkut ovat pelänneet. Suomen pitää olla houkutteleva maa tulijoille. Että ihmiset viihtyvät Suomessa, heidän pitää olla tervetulleita yhteiskunnan jäseniä. Uuteen yhteiskuntaan sopeutuminen ei käy keneltäkään käden käänteessä.

Myös yritysten kannattaa miettiä, miten työvoiman moninaisuus näkyy esimerkiksi rekrytoinneissa tai johdossa.