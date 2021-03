Omakotitalojen rakentamisbuumi ei ole Kokkolassa huipussaan – Uusia tontteja on tiskiltä tarjolla ainakin Nuolipurosta sekä Vikån alueelta



Kokkolan konserni- ja kaupunkikehitysjaostossa käydään tiistaina lähetekeskustelu, jonka aiheena on Kokkolan pientalotontit, niiden luovuttaminen ja määrät, mitä on halukkaille rakentajille heti tiskiltä tarjolla. Luovutettujen omakotitonttien määrä on huippuvuosien eli vuosien 2005-2006 yli sadan luovutetun tontin määrästä laskenut tasaisesti.