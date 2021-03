Jarno Herrasen urheilukolumni: Kokkolan Tiikereiden leirissä tiedetään, että VaLePa on voitettavissa

Kun lentopallon miesten Mestaruusliigan runkosarjan viimeisiä pelejä pelattiin, olivat sijoitukset jo aika hyvin tiedossa. Kärkikolmikko oli tiedossa, samoin sijoille seitsemän ja kahdeksan päätyvät joukkueet. Tiikereiden, Akaan ja Ducksin tehtäväksi jäi kuudennen sijan välttäminen, ettei puolivälierässä joudu kohtaamaan Hurrikaania.

Kuten tiedetään, kuudenneksi päätyi Ducks. Ja sekin tiedetään, että vantaalaisten kausi jatkuu edelleen. Hurrikaani-pelurit sen sijaan ovat jo kesälomalla, kun Ducks eteni mitalipeleihin voitoin 2–1.

Yllätyinkö? No tietysti yllätyin. Taisi yllättyä aika moni muukin. Sähköpostiinkin tupsahti lauantaina tiedote, jossa välieräpariksi mainittiin SaVo–Tiikerit, vaikka Hurrikaanin ja Ducksin ratkaisuottelu oli siinä vaiheessa vielä kesken.

Jos Ducks jätetään laskuista pois, muuten välierissä nähdään odotetut joukkueet. SaVon ja VaLePan materiaali on tiedetty, ja Tiikereiden käyrä on näyttänyt ylöspäin jo pidempään. Tiikerit olisi ollut pudotuspelien jokerikortti, mikäli kausi ei olisi jäänyt kesken vuosi sitten maaliskuussa.

Tälle kaudelle joukkue ei muuttunut juuri lainkaan ja se on näkynyt tuloksissa. Siihen päälle vielä Antti Ropposen liittyminen rinkiin, niin Tiikerit on varmasti huomioitu myös kärkikolmikon toimesta. Tiikerit voitti edellisen mestaruutensa keväällä 2016. Sen jälkeen SM-kultaa on juhlittu vain yhden seuran toimesta, sillä VaLePa vei kirkkaimmat mitalit 2017–19.

Huippu-urheilussa harvemmin mennään asioiden edelle, mutta arvelen silti, että VaLePan leirissä oli jo jonkin verran mietitty tulevia välieriä Hurrikaania vastaan. Runkosarjan päätöskierroksella VaLePa hävisi Hurrikaanille, joten kovan haasteen VaLePa olisi saanut.

VaLePa kärsi runkosarjan loppukierroksilla kaksi muutakin tappiota. Ne tulivat Tiikereille, kun kokkolalaiset voittivat muutaman päivän sisään kotona ja vieraissa. Toki nuo ovat vain runkosarjan pelejä, mutta antavat ne silti oman mausteensa tulevaan välieräsarjaan.

Tiikereiden kannalta hyvää on se, että joukkueessa tiedetään, että VaLePa on voitettavissa. Jos Tiikerit onnistui voittamaan helmikuun loppupuolella kahdesti, miksei se onnistuisi neljää viikkoa myöhemminkin. Huono asia Tiikereiden kannalta on se, ettei VaLePa varmasti aliarvioi vastustajaansa yhtään. On pomminvarmaa, että takki on visusti kiinni.

Vaarana Ducksin ja Tiikereiden leirissä on se, että mahat ovat täynnä jo mitalipeleihin yltämisestä. Kuten valmentaja Mikko Keskisipilä lauantain voittopelin jälkeen sanoi, hänen tehtävänään on pitää huoli, että joukkue on edelleen nälkäinen. Keskiviikkoiltana tiedetään paremmin, saiko Keskisipilä pidettyä nälän kentällä ja palon silmissä.

Sellaisen ilmaisen vinkin Tiikerit-leiriin annan, että olkaa rohkeita. Nauttikaa ja tehkää kylmäpäisiä suorituksia. Tässä vaiheessa on enää turha ruveta nostamaan jalkaa kaasulta.