Poimintoja Keskipohjanmaahan tulleista mielipiteistä, some-kommenteista: Miksi pappi ei kelpaa?

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskipohjanmaassa käsiteltiin lauantaina jakolinjojen syvenemistä Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa. Keskipohjanmaan kommenttipalstoilla lukijoita puhutti se, miksi Emilia Teerikangas ei kelpaa töihin seurakuntaan, vaikka häneltä löytyvät pätevyys ja kirkkoherra Jouni Sirviön tuki.

Emilia Teerikankaan tapaus on viimeisin esimerkki siitä, millaisia arvoja ja millaista kristillisyyttä Kokkolan suomalaisen seurakunnan enemmistö toteuttaa. En halua millään tavalla olla sellaisessa osallisena saati tukea sellaista toimintaa, joten olen eronnut kirkosta.

Rahat pois

Et ole tilanteeseen tyytyväinen ja siksi erosit kirkosta. Ikävää. Mielestäni Emilia Teerikankaan tapaus ei osoita juurikaan mitään seurakunnan jäsenten tai työntekijöiden enemmistön arvoista ja mielipiteistä, vaan ennen kaikkea tapaus kuvastaa vaaleilla valitun seurakuntaneuvoston 10 maallikkojäsenen arvoja ja mielipiteitä. Aiemmin ei ole ollut ainakaan vuosikymmeniin näin haastavaa asetelmaa neuvostossa. Se tässä on surullista, koska niin pieni joukko on saanut aikaan niin suuren hämmennyksen.

Tarkennus

Ajattelen, että jos kirkko ei välitä yhteiskunnan rakenteista, demokratiasta, ihmisten välisestä tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta, joita lainsäädännölläkin tuetaan, se kieltää jotain omasta olemuksestaan. Eivätkö nämä kaikki hyvät asiat ole juuri kristinuskon vaikutuksesta syntyneitä maassamme? Eikö pyhä henki ole Raamatun mukaan rakkauden henki ja puolustaja, joka johtaa totuuteen? Eikö syrjiminen, ehdoton oikeassa oleva ylemmyys ja rakkaudettomuus ole pikemminkin pahan hengen aikaansaannosta? Minusta on vaarallista ”tietää”, kenellä tai missä on pyhä henki. Siinä lähestytään hengellistä ja henkistä väkivaltaa, mikä ei rakenna ketään vaan repii.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pyhä vai paha henki

Seurakuntaneuvoston päätökset tuskin noudattavat seurakuntalaisten enemmistön ajattelua. Vaaleissa äänestäneiden ajattelua ne kyllä kuvaavat. Toivottavasti seurakuntavaaleissa mahdollisimman moni käyttää äänioikeuttaan ja seurakuntalaiset asettavat ehdokkaita ja asettuvat ehdolle. Kirkko ja seurakunta eivät katoa mihinkään – Kokkolastakaan, mutta niissä kuuluu ääntään käyttävien ääni. Vaikeneminen ja vetäytyminen jättävät pelikentän muille, mikä saattaa jopa olla joidenkin toive.

Markku Hekkala

Miksi valita neljänneksi paras, jos paras on tiedossa? Ihmettelen myös, mitä nämä arvon rouvat ajattelevat, kun ”hylkäävät” siskon? Ovatko he oikeasti sitä mieltä, että nainen ei voi toimia kappalaisena seurakunnassa? En myöskään ymmärrä, miksi mielipiteellä on enemmän painoarvoa, jos istuu puheenjohtajana Oulun hiippakuntavaltuustossa.

Kummastelen

Jos tai pikemminkin kun neuvoston päätös todetaan syrjiväksi ja siis lain vastaiseksi, niin joutuu seurakunnan jäsenenä ja verojen kautta toiminnan tukijana miettimään, syyllistyykö mahdollisesti rikollisen toiminnan tukemiseen?

Kantakaupunkilainen

Kirkkoa kuvaa vanha sanonta kuuluu ”katto korkealla, seinät leveällä”. Meillä olisi mahdollista mahtua saman kirkon sisään, jos halua ja yritystä yhteiseen hyvään löytyisi. Nyt neuvoston enemmistö on kaivannut poterot syvälle, eikä edes näytä yrittävän sieltä ylös.

Juuri näin

Facebookissa keskustelu aiheen ympärillä jatkuu:

Yllättäen ristiriitaisen opuksen muodostaman seuraajakunnan keskuudessa on kahtiajakoa. Koko kristinuskohan sinällään edellyttää jo kahtiajakoa, taivas/helvetti, usko/epäusko jne. Surullista sinänsä yksilöiden ja yhteisön kannalta.

Niin kauan kun yritykset joutuvat maksamaan kirkollisveroa, on syytä noudattaa Suomen lakia. Ei muuta kun oikeuteen.

Jussi Pajunpää

Pieni ahkerasti äänestävä klikki saa vallan sitä helpommin mitä pienempi äänestysprosentti. MOT

Muuten olen sitä mieltä että valtion on syytä erota kirkosta.

Matti Savolainen

Emilian tarina jatkuu surullisena ja epämiellyttävänä näiden erilailla ajattelevien takia. Kirkkoherra on yrittänyt saada eri lailla ajattelevat keskustelemaan, mutta siihen eivät nämä, jotka minun mielestäni asettavat itsensä Luojan yläpuolelle, ole halukkaita. Älkää erotko kirkosta, kirkko ei ole tehnyt väärin, päinvastoin kirkko osoittaa oikeaa kristillistä katsomusta kaikkia Luojan luomia kohtaan. Emme kaipaa uskonsotia!

Elina Toivonen

Järkytyin suuresti, kun lehden avasin ja juttua luin. Noin ihana ihminen pappina. Hymy raikaa ja jos katsoo hänen silmiinsä - ne vain hohtavat ja kimmeltävät rakkautta seurakuntaan ja meihin ihmisiin!! Jos tässä päätöksessä on taustalla Pride tai sateenkaarivärit, olen kyllä tyrmistynyt!! Mietin siis nyt vain. Asunkohan oikeassa paikassa? Taidan muuttaa Jeppikseen. Siellä saa saunoa ja kylpeä kaikissa väreissä. I all regnbågens färgå. EmiliaTeerikangas! Saunotaan ensi viikolla VesiVeijarissa. Parannetaan maailmaa. Ja meidän Kokkolaa.

Tero Hannila