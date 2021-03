Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ylioppilaskevät on iso rajapyykki nuorille

Kevään ylioppilaskokeet alkavat tänään tiistaina normaalista poikkeavissa oloissa. Viime vuonna koronakirjoituksia harjoiteltiin kaksi kertaa. Nyt ollaan jälleen samanlaisessa tilanteessa. Poikkeusaika käy nuorten ja perheiden hermoille. Kouluille korona merkitsee suurta työmäärää ja ylimääräistä stressiä.

THL:n suositus 14 päivän omaehtoisesta karanteenista on ollut osalle nuorista vaikeata. Toiset ovat laittaneet asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Kouluissa karanteenia on tuettu ja suositeltu. Kokkolalainen tämän kevään abiturientti Roope Sarajärvi on tehnyt kaikkensa, jotta tiistaina alkavat ylioppilaskirjoitukset sujuisivat hyvin. Osan aineista hän kirjoitti jo syksyllä.

Sarajärvi kertoo Keskipohjanmaassa, että kirjoituksiin hän on valmistautunut lukemalla ja kertaamalla opittuja asioita. Hän on noudattanut kahden viikon karanteenisuosituksia. "Olen pyrkinyt vetämään kaikki sosiaaliset kontaktit minimiin. Alkuvuodesta kävin usein kirjastossa, mutta nyt en ole käynyt sielläkään."

Ylivieskassa on panostettu muun muassa kokelaiden sisääntulo-ohjeistukseen. Kirjoituksiin sisääntulo ja saapuminen on tarkasti määritelty, että kokelaat ja muut opiskelijat eivät ole kontaktissa toisiinsa. Myös kirjoitustilassa on turvavälit.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Monissa kouluissa ei pystytä järjestämään erillistiloja koronakaranteenissa oleville altistuneille, mikä on täysin ymmärrettävää. Tilajärjestelyt ja valvonta eivät ole yksinkertaisia ja kysymys on myös muiden terveydestä.

Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin Tiina Tähkän mukaan kokelaiden on suositeltavaa välttää kontakteja ennen tutkintoa ja tutkinnon aikana. Tämä vähentää sairastumis- ja karanteeniriskiä. Kirjoituksissa käytetään maskeja, paitsi ruokaillessa ja juodessa.

Tämän kevään kirjoituksiin on ilmoittautunut 47 000 kokelasta, mikä sisältää myös suuren määrän toiveita ja unelmia. Ylioppilaskirjoituksissa on kysymys isosta asiasta. Se on yksi aikuisuuden rajapyykki, ja lopputulos vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Toivottavasti mahdollisimman moni nuori abiturientti selviytyy kirjoituksista kunnialla ja saa mahdollisuuden hakeutua jatko-opintoihin ja tulevaisuuden ammattiin.