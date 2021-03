Kokkolalaisen Heikki Kossin foley-ääniä kuullaan kolmessa Oscar-ehdokkaana olevassa elokuvassa – Sound of Metal keräsi kuusi ehdokkuutta.



Yhdysvaltain elokuva-akatemia on julkistanut tämän vuoden Oscar-palkintoehdokkaat. Sound of Metal, johon Heikki Kossi on tehnyt foley-äänet, on yksi eniten ehdokkuuksia kerännyt elokuva.