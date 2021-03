Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kuluttaja ei ole kuningas kobolttibisneksessä

Ylen viikonloppuna julkaisema laaja juttu kobolttibisneksen lieveilmiöistä – lähinnä lapsityövoiman käytöstä ala-arvoisissa ja jopa hengenvaarallisissa olosuhteissa – herätti ansaittua keskustelua.

Kuvat varhaisteineistä kaivamassa tai keräämässä käsin kobolttia Kongon demokraattisessa tasavallassa pysäyttivät. Ei niin, etteikö asiasta olisi aikaisemminkin keskusteltu.

Keskipohjalaisittain ja kokkolalaisittain asian kiinnostavuus johtuu tietysti Kokkolan suurteollisuusalueella olevasta kahdesta ulkomaalaisomistuksessa olevasta yrityksestä, amerikkalaisesta Freeport Cobaltista ja belgialaisesta Umicoresta.

Jalostetaanko siis Kokkolassa kongolaisten lasten sananmukaisesti henkensä kaupalla käsin keräämää kobolttia?

Ylelle asiaa kommentoineet tehtaat korostavat, että näin ei tapahdu. Sekä Freeport Cobalt että Umicore kiistävät käyttävänsä lasten käsin keräämää kobolttia. Yritysten mukaan koboltin alkuperä pystytään jäljittämään testeillä. Molemmat

yhtiöt painottavat vastuullisuuttaan.

On syytä uskoa, että pyrkimys vastuullisuuteen on vilpitön. Onko siltikään sataprosenttisen varmaa, että Kongosta Kokkolaan rahdattavan koboltin seassa ei ole lainkaan lasten keräämää metallia? Niinkö tarkasti toimitusketjut todellakin pystytään todentamaan ja valvomaan?

Koboltin merkitys mm. puhelimien ja sähköautojen akkujen valmistuksessa on edelleen oleellisen tärkeä, vaikka koboltin korvaavia vaihtoehtoisia teknologioita jatkuvasti kehitetään. Tämä on näkynyt selvästi koboltin maailmanmarkkinahinnassa, joka tosin on viime vuosikymmenen aikana heitellyt rajusti.

Maaliskuusta 2016 (23 000 dollaria/tonni) maaliskuuhun 2018 koboltin hinta nelinkertaistui (94 500 dollaria) romahtaakseen sitten vuodessa yhteen kolmasosaan (30 000 dollaria) huippunoteerauksesta. Viime vuoden lopussa hinta lähti taas lähes pystysuoraan nousuun (noteeraus maanantaina 52 610 dollaria).

Ihan siirtomaa-ajan klassiseen tapaan Kongon demokraattisen tasavallan runsaat malmivarat eivät ole sitä hyödyttäneet. Maa on yksi maailman köyhimpiä.

Tylyä realismia, että lapsityövoiman käytön estäminen Afrikan sydämessä on likimain mahdoton tehtävä. Koneellisesti louhitun tai käsin kerätyn/kaivetun koboltin tarve tietysti pienenisi kierrättämistä lisäämällä. Toisaalta tosiasia sekin, että esimerkiksi liikenteen sähköistymisen myötä tarve koko ajan lisääntyy.

Yksittäinen kuluttuja ei tässä asiassa ole kuningas. Turha kiistää sitäkään, että valtaosa meistä tavallisista kännykän käyttäjistä vähät välittää, onko oman luurin sisuksissa käsin kerättyä vaiko koneilla kaivettua kobolttia.

Mikä on sitä paitsi vaihtoehto? Siirtyä lankapuhelimen käyttäjäksi?