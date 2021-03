Kaupunginvaltuutettu Sari Innasen mielipide: Kokkolan Urheilupuiston toimitusjohtajan hakukriteerit herättävät hämmennystä

Kokkolassa - hienossa ja kansainvälisessä kaupungissamme on avoinna Kokkolan Urheilupuisto Oy:n toimitusjohtajan paikka. Toimitusjohtajan paikka on vaativa ja hanke on todella suuri Kokkolan kaupungille toteutettavaksi. Huomioon ottaen Kokkolan kaupungin taloudellinen tilanne, ulkopuolisen ja ulkomaisen rahoituksen saaminen hankkeelle on ensiarvoisen tärkeää.

Toimitusjohtajan paikka on avoinna ja sen hakuaika päättyy 21.3.2021. Käsitykseni mukaan kaupunginhallitus on julistanut paikan auki ja määritellyt hakukriteerit. Toimitusjohtajalta edellytetään mm. näyttöjä rakennushankkeiden kokonaisvaltaisesta johtamisesta, erinomaisia yhteistyö-, neuvottelu- ja viestintätaitoja. Toimitusjohtajalla tulee olla yhteistyötaitoja toimia laajassa verkostossa, jossa erinomaiset projektinhallinnan taidot näkyvät proaktiivisena, suunnitelmallisena ja harkitsevana työotteena jne. Lisäksi tehtävässä onnistuminen edellyttää itsenäistä, vastuullista ja luottamusta herättävää työskentelyä. Arvostamme hyvää organisointikykyä, joustavuutta, valmiutta reagoida muutoksiin, talouden hallintaa, allianssimallin tuntemista jne.

Työpaikkailmoituksessa ei mainita mitään koulutuksesta. Onko siis niin, että mitään koulutusta ei tarvita eikä vaadita, ei ainakaan ylempää korkeakoulututkintoa? Itse olin ajatellut, että rakennuspuolen diplomi-insinöörin tutkinto voisi mahdollisesti olla sopiva – toki jokin muukin koulutus voisi tulla kysymykseen. Ilmoituksessa ei mainita mitään vaadittavasta kielitaidosta. Urheilupuisto Oy:n toimitusjohtaja toimii kansainvälisessä ympäristössä imuroidessaan rahaa ulkopuolisilta, kotimaisilta ja ulkomaisilta sijoittajilta. Siinä vaaditaan melkoista kielitaituria, joka osaa kommunikoida täydellisen sujuvasti vähintään molemmilla kotimaisilla kielillä, sekä sujuvalla englannin kielellä ja muutamalla muulla kielellä.

Ilman ulkopuolista ja ulkomaista rahoitusta tätä hanketta voi olla haastavaa toteuttaa, koska Kokkola on poikkeuksellisen velkainen kaupunki. ”Kokkola-konsernin lainakanta vuoden 2019 päättyessä oli 422,89 milj. euroa. Lainamäärä kasvoi vuodesta 2018 noin 14,3 milj. euroa eli 3,5 prosenttia. Lisäksi rakennushankkeita toteutettiin leasing – rahoituksella, joka kasvattaa konsernin vuokravastuiden määrää. Konsernin lainat asukasta kohden vuonna 2019 olivat 8 865 euroa. Nousua vuodesta 2018 oli 292 euroa/asukas. Konsernin koko vieraan pääoman määrä vuoden lopussa oli 541,85 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 21,14 milj. euroa.” (Lainaus talousarvio 2019 s. 43).

Jäin pohtimaan, että tulisiko koulutus ja kielitaito olla osa toimitusjohtajan hakukriteerejä vai riittääkö se – kuten hakuilmoituksessa mainitaan – että on laajempi horisontti. Useimmissa vaativissa tehtävissä hyvästä koulutuksesta ja kielitaidosta ei ole merkittävää haittaa.

Sari Innanen,

kaupunginvaltuutettu (kesk.)