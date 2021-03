Kruunupyyssä keskisuuri ilmaliikenneonnettomuus – Keskipohjanmaa seuraa tilannetta

Kruunupyyssä on sattunut lentoliikenteeseen liittyvä onnettomuus. Pelastuslaitoksen ensitiedotteen mukaan kyseessä on keskisuuri ilmaliikenneonnettomuus. Se on kirjattu Kruunupyyhyn Lentäjäntielle keskiviikkona kello 13.19.

Pelastuslaitokselta ei ole saatu vielä lisätietoja onnettomuudesta.

Päivitämme uutista.