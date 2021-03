Lukijan mielipide: Metsä ei hakkaamalla lopu – Helsinki lähialueineen edustaa oikeasti raiskattua metsä- ja maatalousmaisemaa

Ärsyttää. Hesarin kuukausiliite 3.2021 sisältää koko aukeaman verran Sanoman mainostekstiä jossa lukee mm. "Totuus on maailmanlaajuisessa kriisissä". Tosi on. Saman lehden jutussa sivulla 16 "Jumalallinen sellutehdas"( M-P Heikkinen) on hyvä esimerkki harhaan johtavasta tekstistä. Kuvatekstissä jossa näkyy tuore avohakkuualue, sanotaan: "Tyypillinen suomalainen metsämaisema jne." Olkoon että aukko voi näyttää tällaiselta vähän aikaa, mutta luultavasti tuollakin alalla on jo tuhansia uusia taimia hyvällä alulla. Tyypillisessä maamme metsässä on todellisuudessa kyllä puita. Todennäköisesti niitä on jopa paljon, eri-ikäisiä ja lisäksi myös monta lajia.

Pitääkö siis olla huolissaan? Jos ja kun aukkoja tehdään, syynä on yleensä, ettei muita järkeviä hoitovaihtoehtoja ole. Silloinkin pyritään siihen, että aukko olisi pieni ja huolehditaan, että jää jokunen ryhmä puita. Ja ellei ole keloja ennestään, motokuskit osaavat kyllä tehdä niitäkin.

Esimerkiksi täällä Keski-Pohjanmaalla ei paljon muuta olekaan kuin metsiä. Asutus ja viljelykset ovat pääosin jokien lähimaastossa ja hieman kauempana leviävät laajat metsä -ja suoalueet. Itse näkisin, että Helsinki lähialueineen edustaa oikeasti raiskattua metsä- ja maatalousmaisemaa.

Palatakseni ko. lehtijuttuun "sellutehtaasta", en ymmärrä mitä haittaa kyseiselle toimittajalle voi olla jos Kemijärvi saa tehtaansa. Puuta pukkaa. Työtä ja toimeentuloa tehdas tarjoaa paikallisväestön lisäksi laajalti koko Pohjois-Suomen alueelle. Välillisesti hyöty näkyy puunkorjuussa, kuljetuksissa ja metsänhoidon eri vaiheissa. Oikeasti huolissaan kannattaisi olla nimenomaan siitä, että metsiemme hyvä ja kestävä nykyhoito vaikeutuu EU:n ja kaikkien kotimaisten besserwissereitten toimesta.

Luulisi riittävän väelle, että on ainutlaatuiset jokamiehenoikeudet nauttia metsäluonnosta ja metsiemme antimista. Asiallisella metsänhoidolla tämäkin puoli on turvattuna.

Solveig Polvi

agronomi, entinen metsänomistaja

Kannus