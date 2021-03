Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Ihmenainen vuonna 1984



Wonder Woman 1984 (Gal Gadot) iskee silmää naisyleisölle. Mieskonnille koittaa Ihmenaiselta kunnon kurmoitus.

Wonder Woman 1984 (Gal Gadot) iskee silmää naisyleisölle. Mieskonnille koittaa Ihmenaiselta kunnon kurmoitus.

★ ★ ★ Wonder Woman 1984. Ohjaus Patty Jenkins, 2021 HBO Nordic pe 26. 3. Wonder Woman on seikkaillut Suomessa Ihmenaisena muiden sarjissankarien siivellä.