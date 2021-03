Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Tarkoituksella tehty poikkeus – "Greippimäisten sitrusten hapokkuus tekee pohjarungon, mutta tyypillisiin rieslingeihin verrattuna Nederburg on kovin eksoottisesti koristeltu"



Viiniarvio Nederburg The Winemasters Riesling 2019, Etelä-Afrikka, 13,28 € Riesling on noussut viimeisen parin vuoden aikana suomalaisten suosikkivalkkariksi ja ihan syystä. Raikasta, maukasta, sopivan hapokasta ja laatu on hyvä lähes aina.