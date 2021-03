Yli 80-vuotiaista 84,1 prosenttia on saanut ensimmäisen annoksen koronavirusrokotetta Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. 75– 79-vuotiaista on rokotettu 68,9 prosenttia ja 70–74-vuotiaista 15,4 prosenttia.

Tiedot rokotustilanteesta ovat peräisin THL:n tilastoista, jotka päivittyvät kerran viikossa torstaisin. Kaikkiaan Suomessa on rokotettu yli 16-vuotiaista 13,8 prosenttia.

Soiten alueella eniten yli 80-vuotiaita rokotettuja on rokotettu Kruunupyyssä 88 prosenttia ja vähiten Perhossa 70,4 prosenttia. Kokkolassa heistä on rokotettu 85,7 prosenttia.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on rokotettu yhteensä 14 prosenttia. Eniten rokotuksia on annettu Halsualla (19,8) prosenttia ja vähiten Perhossa (11,4 prosenttia). Kokkolassa rokotettujen osuus on yhteensä 13,9 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä yli 80-vuotiaista on rokotettu 69,8 prosenttia ja 75–79-vuotiaista 32,3 prosenttia. 70–74-vuotiaista on rokotettu 10,4 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaalla on rokotettu yhteensä 9,5 prosenttia.

Vaasan sairaanhoitopiirissä ensimmäisen annoksen on saanut 88,4 prosenttia yli 80-vuotiaista, 51,1 prosenttia 75–79-vuotiaista ja 18,1 prosenttia 70-74-vuotiaista.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on rokotettu yhteensä 13,3 prosenttia.