Kiihkeiltä hornankattiloilta Kokkolan lumiin – 16-vuotiaasta Euroopan kenttiä kiertänyt jalkapalloammattilainen Stanley Amuzie on nähnyt lajin parissa enemmän kuin moni juniori uskaltaa edes haaveilla



Stanley Amuzie ja kolme äänetöntä kaveria. Euroopan kenttiä kiertävän ammattijalkapalloilijan elämä on monella tapaa armotonta. Samalla se on unelmaa, jonka hyvin harva saavuttaa.

Mies on juuri täyttänyt 25 vuotta, viimeinen vuosi on vierähtänyt Pietarsaaressa ja Kokkolassa. Tämä nigerialaismies on myös olympiamitalisti maailman suurimmassa urheilulajissa, minkä lisäksi hän on ollut sopimuspelaajana Italian tarunhohtoisessa liigassa eli Serie A:ssa.