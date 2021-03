Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Naisviha ei kuulu demokratiaan

Tänään vietetään Minna Canthin päivää ja tasa-arvon päivää. Näille merkkipäiville on tarvetta nykypäivän maailmassa, Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla, vaikka monet asiat ovat muuttuneet sitten Canthin ajoista. Kuopiolainen lehtinainen, kirjailija ja mielipidevaikuttaja eli 1800-luvun Suomessa hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin nykyajan naiset.

Omana aikanaan hyvin radikaalina pidetty Minna Canth on hyvä esimerkki vielä nykyäänkin, jolloin tasa-arvo on normaali olotila eikä naisten oikeuksien puolesta tarvitse taistella samalla tavalla kuin vaikkapa 200 vuotta sitten. Vai pitääkö sittenkin? Naiset ja varsinkin nuoret naiset edelleen törmäävät monenlaisiin tilanteisiin. Vähättely, tytöttely ja jopa naisviha näyttäytyvät vielä nykyajan Suomessa, tasa-arvon mallimaassa.

Naisten määrä sekä pörssiyhtiöiden hallituksissa että johtoryhmissä on lisääntynyt Suomessa merkittävästi koko 2000-luvun ajan. Toimitusjohtajien määrä on kasvanut isoilla loikilla viisi viime vuotta. Pohjoismaat näyttävät mallia muille maille.

Johtotehtävissä olevien naisten määrä on yksi mittari, kun arvioidaan tasa-arvoa. Erilaisista tehtävistä on tultava houkuttelevia ja niitä töitä on pystyttävä hoitamaan silloinkin, kun ihmiset ovat nuoria ja heillä on perhe tai ylipäätään erilaisissa elämäntilanteissa. Tasa-arvoa parhaimmillaan edustavat suomalaiset poliitikkonaiset, jotka ovat vallan huipulla myös pienten lasten äiteinä.

Ajatusmaailman kääntäminen siten, että kaikki asiat ovat lähtökohtaisesti mahdollisia sukupuolesta riippumatta, on yllättävän työlästä. Sukupuoli asettaa paineita ja rajoituksia. Se näkyy muun muassa koulutusvalinnoissa, mikä johtaa ammatinvalintoihin. Vieläkin mies on harvinaisuus lähihoitajana ja nainen harvemmin ajaa rekkaa.

Nyt tiedetään, että Suomen hallitukseen kohdistuu jatkuva vihakampanja sosiaalisessa mediassa. Viisi eniten kohteeksi joutunutta ministeriä ovat naisia, ja heihin suuntautuu valtava naisvihamielinen hyökkäys. Naton tuoreen raportin mukaan heidän arvonsa, päätöksentekokykynsä ja johtajuusominaisuutensa kyseenalaistetaan.

Sukupuolittuneella solvaamisella haukutaan hallituksen koronanhoitoa, maahanmuuttopolitiikkaa kuin EU-politiikkaakin. Raportin tulos on siinäkin mielessä masentava, että Suomi on saanut kansainvälisesti runsaasti positiivista huomiota tasa-arvon edelläkävijänä.

Törkypostia ei pitäisi kenenkään saada. Verkkohäirintään pitää voida vaikuttaa nykyistä järeämmillä keinoilla. Vuonna 2021 ei demokratiaa pitäisi uhata ainakaan alatyylisellä palautteella tai naisvihalla. Asiallinen kritiikki ja korrekti sanomisen vapaus on sitten kokonaan toinen asia.

