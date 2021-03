Kun muutin syksyllä 2008 Etelä-Savosta Keski-Pohjanmaalle, minulla oli käytössä pakettiauto 2,5 Tdi. Silloin verot (dieselvero) maksettiin kokonaispainon perusteella. Pakettiautossa ei ollut hyväksyttäviä päästötodistuksia, ja myös polttoaineen kulutus oli kohtalainen.

Ensimmäisen vuoden aikana auton käyttö väheni hurjat 57 prosenttia, mikä oli mielestäni erittäin positiivinen asia. Kaikki peruspalvelut olivat kävelymatkan päässä, joten myös liikunta jalkaisin ja pyöräillen lisääntyi. Tämä ajokilometrien vähennys on ollut edelleen tasolla noin 45–55 prosenttia per vuosi jo lähes 13 vuoden ajan.

Sittemmin olen vaihtanut pakettiauton dieselistä bensiinikäyttöiseen henkilöautoon ja edelleen henkilöautoa uuteen useamman kerran. Jokaisen henkilöauton vaihdon yhteydessä on tapahtunut päästön vähennystä ja polttoaineen kulutuksen pienenemistä.

Syksyllä 2020 vaihdoin edelleen auton uuteen ja silloin mietin näitä vaihtoehtoja useamman kerran: onko se polttomoottori, hybridi, plug-in vaiko täyssähkökäyttöinen. Valinnassa otin huomioon ikäni ja kuinka kauan saan pitää voimassa ajolupani sekä auton hinnan. Esimerkiksi hybridi olisi maksanut noin 15 000 euroa enemmän kuin vastaava polttomoottorilla varustettu auto. Jos saan pitää ajolupani 80-vuotiaaksi asti, niin tämä erotus 15 000 euroa uuden auton hankinnassa vastaa noin 150 euroa/kuukausi kiinteitä lisäkustannuksia seuraavan 8,5 vuoden ajalle.

Lisäksi otin huomioon ajettavia matkoja, sillä lähisukulaiset – niin lapset kuin lastenlapset – asuvat kuudella eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Matkan vaihtelu on 287–506 kilometriä; pääseekö yhdellä latauksella perille asti ja onko päätepisteessä latauksen mahdollisuus.

On huomioitu myös paikkakunnan sijainti, sillä isompiin liikekeskuksiin/tavarataloihin/erikoisliikkeisiin on matkaa yhteen suuntaan noin 42–58 kilometriä, eli onko auton lataus mahdollista suorittaa kohteessa.

Olen saanut ajokortin vuonna 1967, ja minulla on ollut käsivaihteinen auto aina syksyyn 2020 asti. Nyt sitten viimeinkin ostin auton, joka on varustettu automaattisella vaihteistolla. Sen jälkeen on tapahtunut oleellinen muutos ajokäyttäytymisessä. Ajaminen on jouhevaa, koska liikkeelle lähdössä ei tule ylimääräisiä kiihdytyksiä, ja ns. sutiminen on jäänyt pois. Autossa on star-stop toiminta, joten auto sammuu automaattisesti mm. liikennevaloissa ja suojatien eteen pysähdyttäessä. Vakionopeuden säätäjää käyttäen pysyy ajonopeus vakiona ilman pumppaavaa ajotapaa. Navigaattoria käyttäen olen tarkastanut auton mittarin nopeuden paikkansa pitävyyden ja näin tiedän mitä on nopeusmittarin näytön virhe. Tällä nopeusvirheen tarkastuksella ei tule ajettua ylinopeutta, joten välttyy myös ylinopeusakoilta.

Olenko osaltani ottanut riittävästi huomioon ilmaston saastumisen, pienemmät päästöt, polttoaineen kulutuksen vähenemisen ja ajokäyttäytymisen?

Markku Hytönen,

Kannus