Anni Saaren kolumni: Broken english ei aina riitä – suomalaisten kielitaito rapistuu, kun lukiolaiset pakotetaan opiskelemaan matematiikkaa

Helsingin Sanomissa oli vastikään laaja kirjoitus koululaisten kieliopinnoista. Koulu-uudistukset ovat Suomessa johtaneet siihen, että valinnaisten kielten suosio on romahtanut. Kun valinnaisen saksan kirjoitti vuonna 1997 yli 12 000 lukiolaista, viime vuonna määrä oli 1600.

Kehitys on jatkunut jo pitkään, mutta viimeisin naula arkkuun oli yliopistojen pääsykoe-uudistus. Sen tuloksena esimerkiksi kieliä tai historiaa lukemaan haluava saa enemmän pisteitä pitkän matematiikan kuin kyseisen aineen yo-kokeesta.

Lukiolaisia ei voi tilanteesta syyttää. Jos jatko-opintopaikka on kiinni pitkän matematiikan arvosanasta, totta kai jokainen järjissään oleva sitä opiskelee. Matematiikan ohella aikaa ja energiaa vain erittäin harvalla riittää valinnaisten kielten lukemiseen.

Käsitys siitä, että englannilla pärjää joka paikassa, on suomalainen harha. Ei tarvitse mennä kuin Saksaan kun englannin ylivalta murtuu. Kaljan pystyy maassa kuin maassa tilaamaan elekielellä ja suomalaisella sisulla, mutta kaikki siitä kehittyneempi kommunikaatio on paljon helpompaa kun osaa edes kielen alkeet.

Kaikessa ulkomaille suuntautuvassa toiminnassa kielitaito kertoo vieraan kulttuurin arvon tunnustamisesta ja halusta yhteistyöhön. Se voi olla tekijä, joka erottaa muista. Jos sopimusta havittelee sata yritystä, joista yhden johtaja osaa neuvottelussa tervehtiä haastattelijan omalla kielellä, hän jää mieleen.

Kielitaitoiset ihmiset ovat Suomen kaltaiselle vientivetoiselle maalle tärkeitä.

Heitä on kuitenkin tulossa entistä vähemmän, sillä nykylukiossa on nähtävästi aikaa opiskella vain niitä aineita, joilla on merkitystä ylioppilaskirjoituksissa.

Lukiosta on haluttu tehdä insinöörihautomo, josta putkahtaa ulos tukka siistillä jakauksella olevia innovaattoreita.

Se ei kuitenkaan kaikille nuorille ole oikea tie. Kuten Arno Kotro vastikään Suomen Kuvalehdessä kirjoitti: Olisi reilua, että nuoret saisivat rauhassa tunnustella vahvuuksiaan ja kiinnostuksiaan; lukiovuodet ovat kasvun ja itsensä etsimisen aikaa.

Esimerkiksi historia, filosofia, uskonto ja kielet auttavat ymmärtämään maailmaa sekä itseä ja muita ihmisiä siinä.

Sellaisiakin taitoja tässä ajassa tarvitaan.