Lukijan mielipide: Perussuomalaisilta on unohtunut yksi asia ja sen mukana kaikki

Perussuomalaisilta on unohtunut miten demokratia toimii eikä näytä olevankaan tarkoitus osallistua hallitukseen ennen kuin tavoite olla enemmistönä ja sitten yksin hallita.

Ei minua huolestuta se, että äärioikeistolaisuus saavuttaisi Suomessa tason, jossa se olisi vaaraksi demokratialle. Niin kauan kuin meillä moititaan hallitusta siitä, ettei se ole kaikissa asioissa yksimielinen, niin demokratia toimii. Heti kun yksi puhuu ja kaikki muut taputtavat korkeimmassa hallinnossa, niin pitää epäillä demokratian puuttumista. Ei sillä ole mitään merkitystä mitä mieltä on mistäkin asiasta, jos toteuttamisen kanavat puuttuvat. Vain hallituksessa, jossa on eduskunnan tuki, voi saada tavoitteitaan toteuttaa. Perustuslaki suojaa meillä kansalaisia diktaattoreilta ja pitkä kokemus demokratian toimivuudesta.

Mitä USA:ssa tapahtui on varottava esimerkki mitä voi tapahtua, jos demokratia ei toimi, eikä ole YLE:n tapaista tiedotusvälinettä. Trumppi oli esimerkki miten valehtelemalla ja röyhkeällä käytöksellä saa kansan puolelleen, vaikka se johtaisi diktatuuriin. Hänen käytöksensä sai koko sivistyneen maailman tuomion. Ainoastaan perussuomalaisilta Trumpin toiminta sai kannatusta. Laura Huhtasaari esitti jopa Nobelin rauhanpalkintoa ihmiselle, joka suisti maansa lähelle sisällissotaa eikä hyväksynyt demokraattisten vaalien tulosta.

Valitettavasti sosiaaliturvasta on tullut osa palkasta. Ollaan hyväksymässä pienet palkat tästä syystä. Ongelma kannustinloukut on ikuisuuskysymys. Oikeiston mielestä sosiaaliturva on liian hyvä ja vasemmiston mukaan palkat ovat liian pienet.

Perussuomalaiset voivat olla vapaasti kumpaakin mieltä, ei tarvitse valita. Ei ole pelkoa sanojen syönnistä, kun tietää ettei osallistuta hallitukseen. Tätä vuosisataa on alle 80 vuotta jäljellä, he joutuisivat hallituksessa luopumaan mielipiteistä, joiden varaan kannatus perustuu. Ilmaston muutoksen ovat kaikki demokraattisesti hallitut maat nähneet uhkaksi maapallolle, jopa Kiinakin on ottanut tavoitteekseen muutoksen torjunnan.

Maahanmuutto toteutuu koko ajan, ollaanpa siitä mitä mieltä hyvänsä. Jos nyt muut kuin kantasuomalaiset poistuisivat, niin korona olisi pieni haitta sen rinnalla. Minun ystäväpiiriin kuuluu maahanmuuttajia niin kuin eri poliittisen, uskonnollisen kuin sukupuolivähemmistöönkin kuuluvia.

Jos ollaan eri mieltä niin ollaan sitä sivistyneesti, eikä tahallaan muisteta väärin.

Lehtosen Kalle,

Ylivieska